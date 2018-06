Trump dice en el G-7 que no comerciará con la Unión Europea si no cambia la situación

Donald Trump ha vuelto a insistir en que Estados Unidos, el país más rico del planeta y el que escribió las reglas del comercio mundial, está siendo saqueado por las prácticas comerciales injustas de sus aliados y rivales. Poco antes de marcharse de la cumbre del G-7 en Quebec, el líder estadounidense ha querido mandar un último mensaje de firmeza para subrayar que no aflojará en el pulso que mantiene con europeos, canadienses o japoneses hasta que la balanza comercial deficitaria de EEUU se modifique sustancialmente. “No vamos a comerciar con estos países si la situación no cambia”, dijo Trump en una rueda de prensa antes de marcharse hacia Singapur, donde se reunirá el martes con el presidente norcoreano, Kim Jong-un. El magnate fue el último en llegar a la cumbre y ha sido el primero en marcharse, saltándose las reuniones del día para abordar el cambio climático.

Trump ha querido restar importancia a las desavenencias que mantiene con sus socios y el daño que sus decisiones unilaterales están provocando a la relación transatlántica. Solo un día antes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió de que EEUU está poniendo en peligro el orden mundial levantado tras la segunda guerra mundial y diseñado principalmente desde Washington. Dijo que de una escala del cero al diez, sus relaciones con el resto de líderes “son de 10”.

POSITIVO, PESE A TODO

Tusk también aseguró que la cumbre del G-7 ha sido “un éxito extraordinario”, aunque hay muchas dudas de que EEUU vaya a firmar el comunicado final de la reunión. Trump sostuvo que buena parte del trabajo se ha centrado en tratar de reconducir las relaciones comerciales, muy tocadas a raíz de los aranceles impuestos por EEUU a la industria europea, canadiense o mexicana y que ya ha llevado a algunos de esos países a responder con contramedidas.

"Estamos negociando los aranceles y las barreras comerciales. La Unión Europea ha sido brutal con nosotros. Ni si quiera se pueden creer que no han pagado ningún precio", dijo Trump. "Vamos a arreglar esta situación, si no se arregla, no trataremos con estos países". El estadounidense volvió a victimizarse, una de sus estrategias en esta carrera por extraer concesiones para su país. "Somos como una hucha en la que todo el mundo roba", afirmó Trump.