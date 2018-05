Lo que el velo no cubre

El velo islámico sigue dividiendo profundamente a un país que tiene en la ley sobre el laicismo de 1905 uno de los pilares fundamentales del Estado. El último episodio de este controvertido asunto lo ha protagonizado, a su pesar, una joven estudiante de Letras de 19 años.

Se trata de la presidenta en la Universidad de la Sorbona del principal sindicato estudiantil del país, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), Maryiam Pougetoux. Su aparición en una cadena de televisión con hiyab (velo que solo cubre la cabeza) ha incendiado la sredes. La controversia se ha avivado con los comentarios del Ministro del Interior, Gérard Collomb, peso pesado del Ejecutivo. Se trata de una «marca de identidad» ajena a la sociedad francesa e incluso de «proselitismo», expuso Collomb sin paños calientes, tras mencionar el combate cultural que, a su juicio, libran los jóvenes musulmanes. Cuando este viernes le preguntaron en la cadena BFMTV si el islam quiere converger con la cultura francesa, el ministro dejó entrever sus dudas. «Hay gente que se siente atraída por la ideología del Estado Islámico y un gran debate cultural para que haya un islam moderno opuesto a uno represivo», agregó entrando en un terreno resbaladizo.

Aunque se ha mostrado más moderada, la secretaria de Estado de Igualdad, Marlène Schiappa, ha cuestionado el hecho de que un sindicato estudiantil de izquierdas, laico, progresista y feminista tenga a una portavoz que porta un velo. «¿Qué valores quiere promover? ¿Quiere defender el laicismo? ¿Quiere defender la emancipación de las mujeres o quiere defender otras cosas?», se preguntó. «Es una forma de promoción del islam político», señaló Shiappa en la emisora France Info.

La aludida alega que su velo no tiene función política alguna y considera «patético» que el ministro del Interior haya hecho unas declaraciones «tan violentas». «Es mi fe. Es verdad que es visible, pero no por ello es proselitismo. Tengo que justificar una decisión que no debería justificar», indicó Pougetoux en una entrevista con la web BuzzFeed. La estudiante sostuvo que habría que «desmitificar» el asunto. Desde el sindicato, apoyan a su portavoz.