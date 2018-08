Rossi: "Si fuese director de equipo, ficharía a Márquez y Lorenzo"

A Valentino Rossi (Yamaha), como al resto de estrellas del Mundial de MotoGP, todavía le resta toda esta temporada, es decir, la segunda parte del Mundial-2018 que lidera con claridad Marc Márquez (Honda), y dos años más de contrato (2019 y 2020), pero el ‘Doctor’ no deja de pensar en su futuro. Y, sí, en una reciente entrevista con ServusTV, la televisión surgida de Salzburgo TV y adquiridad por el dueño de Red Bull, Dietrich Mateschitz, ha reconocido que medita montar un gran equipo de MotoGP con la ayuda de Yamaha.

Pero ha reconocido más, mucho más. “Si yo fuera el director de un equipo de MotoGP, me gustaría tener a Marc Márquez y Jorge Lorenzo en el mismo box”, fue la respuesta que le dio al expiloto Alex Hofmann, comentarista de la televisión austriaca, que acaba de conseguir los derechos de TV del Mundial para los próximos tres años.

Una pareja campeona

En ese mismo diálogo, Rossi asegura que su relación con Márquez sigue siendo tensa, pero eso no quita para que lo considere, cómo no, un grandísimo piloto, ganador de cuatro de los últimos cinco títulos mundiales de la máxima categoría. Eso sí, el ‘Doctor’ asegura que no le será fácil al expiloto Alberto Puig dirigir a dos campeones con tantas ganas de vencer como Marc y Jorge.



Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Marc Márquez, en Valencia-2016. / MIGUEL LORENZO

Se da la circunstancia de que Rossi, que sigue segundo en el Mundial de MotoGP, ahora ya a 59 puntos de de Márquez tras conseguir un segundo puesto en Alemania y cuatro tercero (Catar, Francia, Italia y Catalunya), será este domingo uno de los protagonistas de los entrenamientos que se están produciendo en el circuito de Misano, sede del Gran Premio de la República de San Marino dentro de tres semanas, junto a los equipos de Ducati, con Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, y Aprilia.

Refuerzos para Yamaha

Rossi espera mucho del test de hoy en Misano. O al menos eso es lo que le prometió el jefe de su equipo, Lin Jarvis, que espera y desea una gran mejora de la M1 tanto en este test como en el que celebrarán en Motorland (Aragón) tras el GP de Inglaterra, que se celebrará, la próxima semana, en Silverstone. De momento, la gran novedad en el box de Yamaha de este test dominical en Misano es la presente del telemético Michele Gadda, un refuerzo para entender la centralita electrónica de MotoGP que llega del equipo oficial Yamaha de superbikes.