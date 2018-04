El botín paciente

El Real Zaragoza ha logrado muchas cosas en esta segunda vuelta, donde lleva 34 puntos de 45 posibles, y una de ellas es que es un equipo mucho más fiable y consistente. Doblegar a un defensivo y limitado Almería le exigió a los de Natxo González un ejercicio de paciencia y oficio, porque fue siempre superior a su rival, que se limitó a defender un punto que acabó por perder en la segunda parte con los goles de Papu, el mejor del partido tras su retorno al once, y de Borja Iglesias. El triunfo deja cuarto al conjunto zaragocista a expensas de lo que haga hoy el Cádiz y ratifica su candidatura firme a acabar en las seis jornadas que restan en la zona de promoción, ya que el ascenso directo exige varios fallos del Huesca, el Sporting, que juega en el Carranza, y el Rayo.

Llegaba al choque el Zaragoza con la amargura de la derrrota en Vallecas, por lo que supuso de desilusionante para soñar, y se levantó bien, sabiendo a la perfección el partido que le esperaba, teniendo claro que el Almería le iba a regalar el balón y se iba a limitar a defender con un autobús atrás y con Hicham para coger alguna contra. El plan del enemigo exigía tranquilidad y paciencia y el Zaragoza, con las novedades de Papu, como parte más adelantada del rombo en la medular para buscar el desequilibrio, y de Verdasca en el eje, supo tener esas virtudes para lograr la recompensa del triunfo.

El choque, que no engañó a nadie desde el comienzo, fue gris y de poca calidad, aunque pudo cambiar en el minuto inicial, pero en un córner Papu intentó cazar un balón en el remate de Borja, que acabó en gol ,y el árbitro, tardando una eternidad, lo anuló de forma justa. El Zaragoza empezó a tener la posesión de forma abrumadora porque el Almería, con urgencias en la tabla, no quería saber nada de otra cosa que no fuera defenderse en su campo con hasta diez jugadores por detrás del balón.

Sin embargo, al equipo zaragocista le faltaba capacidad de creación y precisión en la medular, poner una velocidad más para superar ese entramado defensivo. Una combinación entre Benito y Pombo ocasionó la doble oportunidad de Papu y después de Borja, ambas desbaratadas por René, pero el Zaragoza apenas encontraba maneras de meter mano a su enemigo. Una falta de Eguaras con un acrobático remate de Borja fue otro aviso del equipo zaragocista, que encontraba profundidad en la banda de Lasure y en la efervescencia de Papu.

PAPU, INCISIVO / El georgiano entendió bien el partido y su capacidad en el desborde hizo el resto. Un buen robo suyo a Joaquín no lo aprovechó Pombo, que remató flojo y mal, mientras que al descanso, con Cristian Álvarez como otro espectador más, se llegó con una acción del propio Papu, donde dejó a tres defensas y su remate lo desvió lo justo Morcillo.

La segunda parte mantuvo las constantes, aunque Cristian ya pudo emplear sus guantes en un remate de Hicham nada más comenzar. El Zaragoza necesitaba más talento en el medio y una marcha mayor para desarbolar al rival y Natxo ya preparaba la salida de Toquero cuando Eguaras filtró un balón a la subida de Benito que Papu dejó pasar. El lateral la puso en el corazón del área y el propio Papu fusiló a René para hacer el 1-0 en el minuto 55.

Había logrado lo más difícil el Zaragoza y, con Toquero por un de nuevo desacertado y enfadado Pombo y con la posterior salida de Febas por el propio Papu, que aún dejó un recorte y posterior disparo antes de irse en un cambio difícil de entender por el nivel del georgiano, Natxo buscó tener más el balón esperando el paso adelante del Almería, al que el plan le saltó por los aires.

El equipo de Lucas Alcaraz lo dio casi a regañadientes, con poca fe. Su técnico metió a Soleri, Óscar y Caballero, toda la capacidad ofensiva que tenía en el banquillo, pero el Zaragoza supo dormir el partido, que pasaran pocas cosas más allá de un disparo de Óscar que no lo desvió de forma certera Soleri y de una buena acción de Benito, que le quitó el gol al punta italiano del Almería.

Borja, que no había tenido su mejor partido, selló el pleito tras perseguir una dejada de cabeza de Toquero. Le ganó la carrera a Joaquín, le recortó en una baldosa y mandó el balón, sin mucho ángulo, lejos del alcance de René. Un gol lleno de recursos, de ariete grande, el decimoséptimo en la Liga. Aún tuvo el tercero Febas tras otra buena llegada de Benito, pero un error de Eguaras dejó solo a Caballero, que avanzó con decisión y soltó un fuerte disparo que acabó en el 2-1 justo cuando el árbitro iba a señalar el final de un partido resuelto con victoria por un Zaragoza fiable, que tiene en La Romareda un bastión para alcanzar un playoff al que regresó de forma merecida.

Real Zaragoza

Cristian Álvarez 5

Alberto Benito 7

Mikel González 5

Verdasca 5

Lasure 6

Eguaras 5

Zapater 5

Guti 5

Papunashvili 8

Pombo 4

Borja Iglesias 6

Cambios: Toquero (5) por Pombo (m.56), Febas (5) por Papu (m.66) Alfaro (sc) por Zapater (88)

Técnico: Natxo González (5)

UD Almería

René 5

Marco Motta 4

Joaquín 2

Morcillo 3

Pervis Estupiiñán 3

Verza 4

Rubén Alcaraz 4

Tino Costa 4

Javi Álamo 4

Fidel 4

Hicham 5

Cambios:

Soleri (4) por Fidel (m.60), Óscar (5) por Javi Álamo (70) Caballero (6) por Motta (79)

Técnico: Lucas Alcaraz (3)

Goles

1-0 (m. 55) Papu, a pase de Benito.

2-0 (m. 84) Borja, tras recortar a Joaquín bate a bocajarro a René.

2-1 (m. 93) Caballero, de fuerte disparo.

Árbitro: Ocón Arraiz (5), C. Riojano.

3Tarjetas: Amarilla a los zaragocistas Febas (m.80) y Zapater (83) y a los visitantes Motta (69) y Joaquín (81).

Incidencias: 20.710 espectadores.