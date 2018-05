Jeison Medina llegará cedido por dos años

El Real Zaragoza ya tiene cerrada su primera incorporación para la próxima temporada. Tal y como adelantó ayer este diario en su web, el delantero colombiano Jeison Medina, del Leones FC de Itagüí, llegará este verano al conjunto zaragocista cedido por dos temporadas con una opción de compra en cada una de ellas. Nacido en Itagüí el 23 de febrero de 1995 (23 años), se trata de un delantero potente y con gol que también ha jugado de extremo derecho. Es una apuesta de la dirección deportiva que encabeza Lalo Arantegui y su fichaje quedó cerrado, incluido el reconocimiento médico, ayer.

Hace tres semanas, coincidiendo con el Zaragoza-Sporting, Lalo y el secretario técnico, José Mari Barba, estuvieron en Colombia con el representante Javier Abad, que ha intervenido en la operación, y su socio, Javier Piquer. Ambos viajaron ayer a Zaragoza junto al jugador y la operación está cerrada a todos los efectos para convertirse en el primer fichaje de la próxima temporada, tanto en el escenario de ascenso a Primera como en el de Segunda. El punta bético Loren Morón hubiera tenido ese honor, pero su fichaje, cerrado por tres años, quedó descartado cuando el Betis le dio dorsal del primer equipo.

Jeison Medina, de 1,80 metros, anotó 17 goles en 42 partidos en la temporada pasada y fue clave en el ascenso del Leones siendo el segundo máximo anotador de la Segunda colombiana. Este año lleva dos tantos en 17 partidos y fue el autor del primer gol de la historia del conjunto antioqueño en la A, en la Primera colombiana. Fue ante el América de Cali.

El Zaragoza hará oficial su llegada cuando acabe la temporada. Y desde el Leones no se quiso confirmar esa operación, aunque sí se dejó claro que la negociación existe y está muy encaminada. «Hay un gran interés del Real Zaragoza y un acercamiento, pero firmado no está. Es real y cierto que se puede dar la operación, ellos nos han llamado y nosotros estamos en la negociación», aseguró a este diario el presidente del club, Carlos Murillo, que añadió: «Hemos hablado siempre de una cesión, en el fútbol hay muchas modalidades y a ver cómo concretamos todo, pero estamos esperando a que el Zaragoza nos vuelva a llamar para cerrar todo», aseveró el dirigente.

Además, también definió al delantero que llegará al Zaragoza: «Es un jugador muy potente, certero en sus definiciones y que va bien por arriba, en el juego aéreo. Puede jugar por fuera, pero es más un delantero, por su capacidad en la definición. Es un gran chico, como persona y como futbolista, y tiene mucho futuro. Tuvo que ver mucho en nuestro ascenso», aseguró. Es verdad que Jeison Medina ha jugado mucho últimamente en la banda derecha, pero al Zaragoza llegará para pelear por las posiciones de ataque, donde el cambio en este verano está asegurado.

MARC GUAL Y VILLAR / Y es que Vinícius no va a seguir y la continuidad de Borja siempre estaría supeditada al ascenso y aún así no es sencilla. Así, Lalo ha centrado sus esfuerzos en los últimos meses en los refuerzos arriba, ya que también viajó a Brasil con esa meta. Este diario ya contó hace dos semanas que otro gran objetivo para la punta de ataque es el delantero del Sevilla Atlético Marc Gual. Le queda un año de contrato y no va a seguir en el filial en Segunda B. El club aragonés ya ha hablado con el jugador y con el Sevilla y la negociación arrancó hace unas semanas. Y está bien encaminada, pero en la puja se pueden meter equipos como el Cádiz y el Valladolid por un jugador que llegaría con la carta de libertad tras rescindir con el Sevilla. Además, Lalo trabaja en el fichaje del mediocentro del Mestalla Gonzalo Villar, que acaba contrato el 30 de junio y no ha renovado con el Valencia.