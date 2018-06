Natxo: «Estoy feliz por ser el tercer mejor equipo»

Misión cumplida en Barcelona, satisfacción completa para Natxo González. «Hemos sido el tercer mejor equipo de la Liga regular y, como la semana pasada, me hace estar muy satisfecho, Estos chicos no tienen límite y estoy feliz por haber sido el tercer mejor equipo de la Liga regular», señaló el entrenador zaragocista. Su equipo aprovechó la oportunidad que se le presentó con la derrota del Sporting. «Era una posibilidad que se podía dar y que queríamos exprimir, buscarla, provocarla y hemos sido capaces, por lo tanto me voy muy satisfecho».

El entrenador, además, cumplió otro de los objetivos que se había marcado para esta última jornada al alinear a los menos habituales en el Mini Estadi, por lo que todas las lecturas que pudo sacar del partido fueron positivas. «El comportamiento del equipo, el compromiso. Era la oportunidad de jugadores que necesitaban competir, unos por unas causas y otros por otras, y era importante llegar a la primera eliminatoria con mucha gente disponible y enchufada porque creo que puede ser decisivo el equipo que tenga mayor profundidad de jugadores porque son dos semanas con mucha tensión, estrés, desgaste, y vamos a necesitar de todos», explicó.

Por eso se marchó contento. «Hoy han demostrado el 100% que estamos todos preparados para lo que nos viene. Creo que hemos hecho un buen partido, equilibrando la posesión, que era uno de los objetivos porque si no el Barcelona te hace correr mucho. No hemos encajado, que también es importante que nos sirva como ejemplo fuera de casa. Todo bien, pocos peros podemos poner a este equipo», resumió Natxo González.

El técnico mostró el máximo respeto por el Numancia, el rival zaragocista en la primera eliminatoria del playoff. «Será complicado, como cualquiera que te pueda tocar a estas alturas. Van a ser eliminatorias muy igualadas, complicadas y bonitas a la vez. Vamos a intentar prepararlo lo mejor posible para enfrentarnos a un rival que, como nosotros, querrá pasar a la siguiente ronda». Además, el equipo soriano llegará motivado tras haber logrado su clasificación en el último partido. «Me imagino que en este momento estarán con un subidón importante y, a nivel emocional, en estas eliminatorias es también decisivo».

Pero el Real Zaragoza tendrá La Romareda. Aunque Natxo González insistió en que de nada servirá el factor cancha si el equipo no es capaz de obtener un buen resultado fuera. «Para tener opciones de contar con todo eso a favor hay que hacer un buen resultado fuera de casa. No nos podemos dejar llevar por estas historias. Sabemos lo que nos ofrece La Romareda pero no podemos dejar todo a nuestro campo, fuera tenemos que ir a buscar un resultado positivo. Cuidado con esto que es peligroso», advirtió el entrenador zaragocista. Ahora tiene tres días para preparar de la mejor manera posible el partido de Los Pajaritos y sacar allí un buen resultado.