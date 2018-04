Primer contacto con Ros

El Zaragoza tiene claro que si no llega el ascenso continuará una gran parte de la plantilla, en torno a las tres cuartas partes de la actual, porcentaje que variaría para menor, hasta la mitad del equipo más o menos, si se consigue el retorno a la máxima categoría. En esos planes, uno de los jugadores que no tiene su futuro definido es Javi Ros, que acaba contrato el 30 de junio y que todavía no tiene ninguna decisión del club sobre su futuro. Sin embargo, el diálogo entre las dos partes es fluido y recientemente se le ha expresado al futbolista que tenga paciencia y que se está muy satisfecho tanto con su rendimiento como por su implicación y carácter aglutinador en el vestuario.

Ros, que acaba de cumplir los 28 años, tiene como prioridad seguir en el Zaragoza, pero desea cerrar su futuro cuanto antes. El futbolista ya ha tenido sondeos de otros clubs, también del extranjero, pero de momento deja al margen cualquier posibilidad porque su deseo es continuar aquí. Está a gusto en la ciudad, muy cerca de su Tudela natal, y además se siente bien en el equipo y con el actual proyecto.

De Ros se valora tanto su compromiso como su liderazgo en una plantilla que no anda sobrada en ese aspecto. Además, comenzó la temporada a un nivel más flojo, pero ha ido a más (en él hay un jugador diésel que le hace mantener su capacidad física e ir a más en la temporada cuando el resto baja).

Desde el club se quiere esperar para tomar una decisión definitiva. La entidad ya tiene para la medular la continuidad segura de Zapater, Guti, Buff o Eguaras, todos con contrato en vigor, aunque es verdad que Ros es un jugador del agrado de Natxo González y de Lalo Arantegui. Con todo, la decisión no está del todo tomada, se quiere esperar un poco más para sentarse a negociar y la lesión que sufrió el futbolista ante el Oviedio, una rotura fibrilar que le tuvo de baja cuatro partidos, también ha retrasado esa decisión definitiva.

CLAVE AHORA / Javi Ros regresó al equipo como titular aprovechando la baja por sanción de Eguaras con un gran partido ante la Cultural Leonesa, donde dio la asistencia del gol a Borja Iglesias, aunque es verdad que en ese choque notó la inactividad en la segunda parte, donde su rendimiento bajó. El regreso de Eguaras en el derbi no supuso la suplencia de Ros, al que Natxo mantuvo en el once dejando en el banquillo a Guti, una decisión que deja a las claras la importancia que para el técnico tiene el centrocampista navarro. Ros cuajó un muy buen partido ante el Huesca y anotó el gol de la victoria, aprovechando una llegada desde atrás al área para recoger el rechace de Remiro y rematar por dos veces.

Ros es el que más tiempo lleva en la plantilla actual, de la que es segundo capitán tras Zapater. Arribó al Zaragoza a finales de enero de 2016 tras rescindir con el Mallorca y debutó en la victoria contra el Leganés. Fue fijo con Lluís Carreras, que le dio 16 partidos como titular. Renovó en verano de 2016 por dos años, tras un tira y afloja con el club, y comenzó como suplente para Milla, pero no tardó en hacerse con el rol de titular junto a Zapater. Mantuvo esa condición con Agné, que solo le dejó fuera ante Tenerife y UCAM, y también con Láinez, que solo le dejó en el banquillo ante el Getafe. En total, 39 encuentros entre Liga (38) y Copa, 34 de titular y dos goles. Con Natxo ha vivido más altibajos, pero lleva 19 partidos de Liga, 15 de titular (2 goles), y otros dos de Copa.