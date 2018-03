El Real Zaragoza sigue recortando rosas en el jardín

Resulta que el Guardiola vitoriano va a ser el Guardiola Vitoriano, que nachete el machete va a ser nacho el macho. Pues a lo dicho pecho y a dar la cara, de momento me trago mis palabras y ojalá me las siga tragando y subamos. Me va a caer la del pulpo pero ojalá diga lo del rey emérito, lo siento mucho, me he equivocado no volverá a ocurrir.