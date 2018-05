ZeC pide a Competencia un informe para ver si puede pagar a la SAD

La reunión de ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza entre el consistorio y el club aragonés debía servir para desencallar la ejecución de la subvención de 800.000 euros presupuestada a través de una enmienda del PSOE que fue aprobada en enero, pero la resolución de la crisis está lejana.

El gobierno municipal se niega a pagar, al menos por el momento, al Real Zaragoza porque supondría una inyección directa, algo que desde ZeC nunca han apoyado: «No estamos de acuerdo con las ayudas directas a las Sociedades Anónimas Deportivasas, estén en Primera, en Segunda o en Tercera Regional», dijo Pablo Híjar tras el encuentro entre representantes del ayuntamiento y del Real Zaragoza. Por parte del club aragonés acudieron Juan Forcén, consejero de la Fundación Zaragoza 2032; Fernando Sainz de Varanda, vicepresidente de la entidad; y Luis Carlos Cuartero, director general.

A pesar de que el concejal de Deporte salió contento de la reunión «porque es un paso para que la relación no sea por carta o a través de declaraciones públicas», el club no salió para nada satisfecho. El Real Zaragoza precisa de liquidez, para lo cual necesita inyectar esos 800.000 euros de la subvención directamente en las arcas de la entidad y, aunque la intención de ambas partes es buscar una fórmula para lograr el entendimiento mutuo, de momento no está cercana.

Zaragoza en Común envió un escrito el pasado 10 de abril con la firma del alcalde de la ciudad Pedro Santisteve al Tribunal de la Defensa de la Competencia de Aragón pidiendo un informe «sobre si la concesión por el Ayuntamiento de Zaragoza de la citada ayuda pública nominativa a favor de un determinado club de fútbol profesional, prevista en el presupuesto municipal, puede suponer el otorgamiento de una ventaja económica y selectiva a dicho club de fútbol que podría afectar a las normas sobre libre competencia».

Esta petición a Competencia podría responder a un deseo de demorar administrativamente todo lo posible la ejecución del pago de la partida presupuestada, algo que, según fuentes del Zaragoza, trastoca el futuro económico del club. De acuerdo a esas mismas fuentes, LaLiga les ha comunicado que, en caso de no recibir el dinero, el límite salarial de la temporada que viene será 800.000 euros menor de lo que le correspondería, por lo que en caso de continuar en Segunda pondría al equipo en una situación competitiva más débil.

La propuesta municipal / Pablo Híjar explicó, a grandes rasgos y sin entrar en cifras, la propuesta que le hizo al Real Zaragoza ayer: «El acuerdo pasa por el apoyo del fútbol base de iniciación, pequeñas inversiones en La Romareda y otro tipo de acciones de promoción de la ciudad».

Lo que el club demanda, y así lo hizo saber en un comunicado oficial, es que «ha solicitado a los miembros del equipo de gobierno que garanticen la fórmula para hacer efectivo el pago de la consignación presupuestaria aprobada en el pleno municipal». Eso sí, el concejal reiteró por la mañana que la partida, tal y como estaba, «no la vamos a ejecutar», por lo que ambas partes se sentarán en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo.