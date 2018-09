Las 10 series que no te puedes perder este otoño

Si en el 2018 cuesta elegir entre plataformas, series y películas, abróchense los cinturones para el 2019, cuando Prime Video se asiente como fuerza mayor y Disney estrene su propio servicio de vídeo en streaming. Pero no adelantemos acontecimientos. De momento, toca enfrentarse a la apabullante oferta de novedades y retornos para estos meses; una de las temporadas más prometedoras que se recuerdan en la reciente historia de la televisión (o para ser más precisos, más fieles a la complicada realidad: de los contenidos audiovisuales por entregas).

Ahora ya tenemos series interesantes todo el año, incluso en verano, cuando en otras épocas también se podían dar sequías en ese sentido. Pero es en otoño cuando, de forma tradicional, cadenas y plataformas ponen más empeño en forjar su reputación o asentar su relación con el público.

Este año vamos a ver, entre septiembre y diciembre, el regreso de 'showrunners' de prestigio (Matthew Weiner, David Simon con más 'The Deuce'), la rehabilitación de alianzas míticas (Jim Carrey y el director Michel Gondry), los penúltimos saltos de estrellas del cine a la tele (Emma Stone, Jonah Hill, Julia Roberts), adaptaciones de sagas literarias de culto ('Patrick Melrose', 'La amiga estupenda'), comedias de extraña hondura conceptual y filosófica ('The good place', con una esperada tercera temporada), o la plena consolidación del fantástico en televisión (véanse la prometedora 'El mundo oscuro de Sabrina' o la psicodélica 'Maniac').

Abrirse paso en este maremoto, tomar decisiones de agenda, hacer limpieza en el disco duro de nuestros decodificadores, requiere esfuerzo. Desde aquí queremos ayudar a que el espectador mantenga su salud mental y pueda aprovechar su tiempo del modo más nutritivo. Por eso, como ya es tradición con cada estación, seleccionamos diez títulos que, más allá de sus méritos finales, como mínimo proponen en un principio algo ambicioso y diferente.

También avisamos dónde y cuándo estarán disponibles, para poder ir organizando nuestros calendarios. La rentrée se lleva mejor, mucho mejor, cuando hay buenos objetivos por delante.

1. 'Kidding', tristeza, alegría y desconcierto

Catorce años después de la infinita 'Olvídate de mí!', Jim Carrey y el director Michel Gondry vuelven a unir fuerzas en un proyecto mezcla de humor y melancolía. Creación de David Holstein (guionista-productor en 'Morir de pie'), cuenta la historia de una estrella de la tele infantil que lucha por seguir adelante y seguir animando a los niños después de perder a un hijo. En su ya disponible primer episodio, se muestra como una dramedia de tono voluble, casi inasible en su fluir entre tristeza, humor y desconcierto; sutileza y explosividad. Movistar Series, desde el 9 de septiembre.

2. 'The Deuce' (temporada 2), sucia y libre Nueva York

El proyecto de David Simon ('The wire') y su socio habitual George Pelecanos sobre los albores del porno da un salto temporal en su segunda temporada. En 1977, cinco años después de la primera entrega, la sexualización de Times Square es una realidad. Es la única zona de la Nueva York de la época que va bien, gracias al éxito de discotecas, clubs punk y, sobre todo, burdeles y cines equis. Al comienzo de temporada, Candy (Maggie Gyllenhaal), el personaje estrella de la serie, sigue luchando por abrirse un hueco personal como creadora en la sexista industria hardcore. HBO, desde el 10 de septiembre.

3. 'Patrick Melrose', así se adapta lo inadaptable

Exteriorizar en imágenes una obra tan interna como la serie de novelas de Edward St. Aubyn parecía un proyecto abocado al fracaso, pero el guionista David Nicholls (autor de 'Siempre el mismo día') y el director Edward Berger ('Deutschland 83', 'The terror') han superado el desafío con matrícula. Les ha ayudado en la empresa un actor (siempre) en estado de gracia, Benedict Cumberbatch, en el difícil personaje del título, un hombre ahogado por recuerdos de abuso y adicciones enroscadas en su identidad. Suena todo muy oscuro, pero 'Patrick Melrose' es también terriblemente divertida. Sky, desde el 18 de septiembre.

4. Maniac, la mente estalla en mil direcciones

Amantes de la ficción revientamentes, uníos! 'Maniac', revisión (al parecer muy libre) de una serie satírica noruega del 2014, promete hacernos cuestionarnos la naturaleza de nuestra realidad. De nuevo juntos algunos años después de 'Supersalidos', Emma Stone y Jonah Hill encarnan a las pobres cobayas de un ensayo farmacéutico que acaba jugando con su percepción; o mejor, arruinándola por completo. Los diez episodios corren a cargo de Cary Fukunaga, director de (también toda) la primera temporada de 'True detective'. El tráiler promete la luna. Netflix, 21 de septiembre.

5. 'The good place', clásico de la comedia moderna

Como todavía no se habla de 'The good place' tanto como se debería, vamos a ahorrarnos spoilers sobre sus míticos giros de final de temporada y empezar por el principio. Eleanor (Kristen Bell), una chica bastante chunga, es atropellada por un camión y acaba en una especie de soleado purgatorio, The Good Place, aunque debería estar en otro sitio, con los malos. Allí se verá obligada a esconder la verdad y, a su pesar, tratar de ser mejor persona. Además de una gran sucesión de chistes, la comedia de Mike Schur es la mejor forma de aprender sobre contractualismo, utilitarismo y otras tradiciones filosóficas. Netflix, desde el 28 de septiembre; a razón de un episodio por semana.

6. The Romanoffs, el regreso de Matthew Weiner

Desde el final de 'Mad men', Matthew Weiner ha (curiosamente) dirigido un episodio de 'Orange is the new black' o publicado su primera novela, 'Absolutamente Heather'. Pero 'The Romanoffs' es su verdadero gran 'comeback', una colección de ocho historias independientes, solo ligadas por la presencia de personajes de alrededor del globo que creen ser descendientes de la dinastía Romanov (y que son en general desquiciadamente guapos). En los créditos, muchos veteranos de su anterior serie, incluyendo el director de fotografía Chris Manley y la diseñadora de vestuario Janie Bryant. Lujo. Prime Video, desde el 12 de octubre (un capítulo por semana).

7. 'Deutschland 86', Guerra Fría súper pop

'Deutschland 83', la serie que propulsó a Alemania como potencia de las series, vuelve tres largos años después. También en la ficción ha pasado ese tiempo, como indica el título. La agencia internacional de inteligencia de Alemania Del Este perdona al espía Martin Rauch (Jonas Nay) por sus irregularidades y le envía a una misión con destinos como Angola, Libia, París o el Berlín Occidental. Espionaje excitante, estilizado y súper pop (esa banda sonora preñada de éxitos eurocéntricos de la época) que ojalá capture esta vez más globos oculares. El tráiler de arriba es de la primera temporada. Movistar Series, desde el 20 de octubre.

8. 'El mundo oculto de Sabrina', se acabó la risa

El personaje de Sabrina, la bruja adolescente de Archie Comics, es conocido sobre todo por la versión sitcom que Melissa Joan Hart protagonizó entre mediados de los 90, principios de los dosmiles. La versión de Netflix es otra historia: se basa en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', el cómic con el que Roberto Aguirre-Sacasa (cocreador de la popular 'Riverdale') llevó al personaje a terrenos terroríficos y algo más sexuados, bajo influjos del mejor cine de género de los 70. Kiernan Shipka, alias Sally Draper, es la joven heroína; las grandes Miranda Otto y Judy Davis son las tías satánicas Zelda y Hilda. Netflix, 26 de octubre (a punto para Halloween).

9. Homecoming, una serie para Roberts

No es la primera vez que Julia Roberts se deja caer por una serie: ya la tuvimos años ha en 'Corrupción en Miami', 'Friends', o dos episodios de 'Murphy Brown' en los que se interpretó a ella misma. Ahora, cuando la tele ya no es para los actores sinónimo de ocaso, se atreve por fin a protagonizar una. Su personaje, nacido en un podcast de misterio, es Heidi Bergman, una asistente social que vela por la reinserción de militares desde una misteriosa instalación. El director de los diez episodios (Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot') cita a Hitchcock y DePalma como principales influencias para este prometedor thriller psicológico. Prime Video, 2 de noviembre.

10. 'La amiga estupenda', fidelidad a la fuente

Por fin llega la esperada adaptación de la tetralogía napolitana de Elena Ferrante, que promete ser fiel a los libros y no defraudar a sus infinitos lectores alrededor del mundo. Ha sido rodada en Italia, en italiano (o para ser más precisos, el dialecto napolitano), y con la propia Ferrante como consultora en la distancia virtual; el director Saverio Costanzo ('La soledad de los números primos') solo ha podido hablar con la autora por e-mail. La primera temporada arranca, sin prisas, en la década de los 50, cuando Elena Greco y su amiga estupenda Raffaella Cerullo empiezan a forjar una amistad épica. HBO, noviembre (fecha exacta por determinar).