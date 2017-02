El descubrimiento de 7 exoplanetas como la Tierra alimenta la expectativa de vida exterior

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

jajaja, estos científicos, son más listos que el más listo de la clase. 39 años luz?, sabemos lo que es 39 años luz? no sabemos lo que hay en nuestra galaxia, como para saber lo que hay en la constelación de acuario. El espacio es inmenso, no dudo de que haya otros planetas, similares a la tierra. pero que no nos vendan milongas.