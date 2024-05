Real Zaragoza, de la joya al patito feo

La frase es de Jorge Mas, presidente de Real Zaragoza, cuando Real Z LLC desembarcó de forma oficial en el club el 24 de mayo de 2022, hace casi dos años. «Sin duda, entre todos los clubs que gestionamos, el Real Zaragoza es el que tiene la mayor historia, es una joya. La prioridad de todo el grupo inversor es el ascenso», aseveró el empresario de origen cubano. Se refería al Lens francés, el Millonarios de Colombia, el Calcio Padova italiano, todos controlados por Joseph Oughourlian, y el Inter Miami de EEUU, del que es propietario Mas. Y luego están los estrechísimos e indisolubles vínculos con el Atlético de Madrid y sus filiales, Ottawa en Canadá y San Luis en México. Ocho equipos contando el Zaragoza en total. Todos menos el aragonés viven un buen momento, algunos muy bueno, cumpliendo objetivos. El conjunto blanquillo, gestionado desde ese 2022 por Raúl Sanllehí, asesor del grupo en la compraventa y director general después, no lo hace. Es, sin duda, el patito feo.

La unión ya sea accionarial o de otros vínculos es tan estrecha que el grupo tiene en Alberto Marrero, hijastro de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, el CEO de Alliance Global Partners Group, con sede en Miami y en el que se aglutina la coordinación deportiva de estos clubs. Y, en ellos, emerge con especial fuerza la figura del Inter Miami, líder de la MLS en global y de la Eastern Conference en las 12 jornadas iniciales con 24 puntos en un proyecto que aúna a Messi, Suárez, Jordi Alba y Busquets. Mas tiene el 90 %, junto a su hermano José, de la propiedad y el otro 10% es de David Beckham , presidente de Operaciones de Fútbol de la entidad. El farónico proyecto de Mas en la MLS juntando a esas estrellas le lleva a presumir de forma constante del mismo, mientras que por Zaragoza, donde es la máxima figura representativa de la entidad, ha estado cinco veces en dos años y Víctor confesó hace diez días que aún no había hablado con él tras dos meses en el cargo.

Más, en todo caso, no es el mayor accionista del Zaragoza, ya que tiene la mitad de la segunda sociedad con más porcentaje en Real Z LLC, Real Ventures. La mayoritaria es Global Tavira, en la que están Pablo Jiménez de Parga, con el 88 %, secretario del consejo del Atlético de Madrid y hombre de máxima confianza de Gil Marín, y Joseph Oughourlian, con el 12 %.

El reparto de capitales

Oughourlian es el máximo accionista del Lens francés, operación de compra en la que fue de la mano en su día y hasta diciembre de 2017 con Gil Marín, más que estrecho amigo del dueño de Prisa y fundador de Amber Capital. El Lens estaba en Ligue 2 cuando fue adquirido por esta propiedad y ahora, a falta de dos jornadas para el final de la Primera francesa, tiene puesto en la Conference League, es sexto, y opta aún a la Europa League, de la que está a dos puntos con un partido más. El Calcio Pádova, por su parte, también propiedad de Oughourlian, no ha logrado el ascenso directo a la Serie B al acabar segundo en el Girone A a tres puntos del Mantova, que ha subido, pero estará en la ronda final del playoff de ascenso el 21 y el 25 de mayo con el objetivo de alcanzar la división de plata.

El Millonarios está controlado en un 85 % por Amber Capital, por lo que es también de Oughourlian, y su persona de confianza allí es Gustavo Serpa, y este es consejero del Zaragoza, aunque solo se ha dejado ver por la ciudad en tres ocasiones. Millonarios, que disputó en la capital aragonesa el Carlos Lapetra en agosto pasado, ganó el Apertura 2023 y no logró acceder a la final del Torneo Finalizaciones de la Liga BetPlay Dimayor al quedar segundo se su grupo. En todo caso, su gran Apertura le ha dado para disputar la Copa Libertadores, en el grupo E, la máxima competición suramericana.

Restan el Atlético y sus clubs franquicia. El vínculo con el conjunto colchonero no supone que pertenezca, al menos oficialmente, al grupo inversor que controla el Real Zaragoza, aunque las líneas de conexión son absolutas. El Fondo Ares está en la mayoritaria del Atlético, Atlético HoldCo, con Enrique Cerezo, presidente rojiblanco y Gil Marín y dos consejeros de ese fondo, Mark Affolter y Jim Miller, están en las sociedades que intengran la propiedad zaragocista (ZFutbol y Real Ventures).

Y, además de la conexión antes mencionada con Jiménez de Parga, propietario de Écija abogados (Cristina Llop, consejera zaragocista, trabaja en esa empresa), están también los consejeros zaragocistas Mariano Aguilar y Emilio Cruz, ambos de estrecha confianza de Gil Marín. Desde el club rojiblanco han llegado cedidos 5 futbolistas estos dos cursos: Mollejo, en dos ocasiones, Giuliano, Valera y Mouriño. Este verano vendrán salvo sorpresa algunos más.

No ha sido un gran año para el Atlético, eliminado en cuartos de Champions y que cayó pronto en la carrera por LaLiga, pero tiene en la mano atar su presencia en la máxima competición continental (seis puntos de renta cuando restan 12) y el objetivo de mínimos, salvo giro brusco, lo va a cumplir. Mientras, el Ottawa, donde milita Alberto Zapater, ha empezado el campeonato canadiense, la Premier League, como un tiro y es líder tras 4 partidos (10 puntos). El San Luis, por su parte, alcanzó en el Apertura del final del año pasado (el orden en México es distinto en las denominaciones), la séptima plaza y disputó los playoffs, eliminando a Monterrey y cayendo con el América en semifinales. Y en el Clausura de 2024 ha acabado decimotercero, en la zona media-baja, de la élite mexicana. Mientras, el Zaragoza lucha por no bajar de Segunda, con tres entrenadores en una temporada en la que ya matemáticamente no puede optar al ascenso.

Suscríbete para seguir leyendo