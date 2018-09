Un oncólogo español omitió vínculos con laboratorios

El director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, el español Josep Baselga, no hizo público que había recibido millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años por docenas de artículos de investigación, publica The New York Times.

En colaboración con ProPublica, organización de periodismo de investigación sin ánimo de lucro, el diario revela la mala praxis de Baselga al publicar artículos científicos en publicaciones como The New England Journal of Medicine y The Lancet.

Baselga, figura destacada en la lucha contra el cáncer, ha tenido funciones asesoras con Roche y Bristol-Myers Squibb, entre otras firmas. Ha participado en startups que prueban terapias contra el cáncer y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de fármacos contra el cáncer de mama. Según la investigación, Baselga no habría seguido las reglas de divulgación financiera de la Asociación para la Investigación del Cáncer cuando era su presidente. Y omitió pagos que recibió de compañías relacionadas con la investigación oncológica en artículos publicados en la revista del grupo, Cancer Discovery.

Según el reportaje, Baselga dio en el 2017 un giro positivo a los resultados de dos ensayos patrocinados por Roche que muchos consideraron decepcionantes, sin revelar que desde el 2014 había recibido más de 3 millones de dólares de la farmacéutica.

Baselga no ha negado sus relaciones con al menos una docena de estas compañías y afirma al diario que las omisiones no fueron intencionadas. Resalta que gran parte de su trabajo en la industria era conocido, aunque se niega a proporcionar cifras de cobros de empresas de biotecnología. Baselga se ha comprometido a corregir 17 artículos.