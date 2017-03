Un fallo en el sistema de validación permite viajar gratis en el bus

El bloque de las máquinas de validación de los autobuses urbanos de Zaragoza ha provocado que, en casos puntuales, los pasajeros viajen gratis. La actualización del software informático de las máquinas Cube de lectura de tarjetas y expendedoras de billetes está generando problemas puntuales en el servicio del autobús urbano de Zaragoza. Esto provoca que algunos pasajeros hagan su recorrido sin pagar, independientemente de que se reinicie la máquina. Salvo excepciones, como la presente, siempre que se produce un problema de estas características el conductor debe dejar de prestar el servicio.

La compañía Avanza Zaragoza (antes AUZSA) asegura que solo afecta a la máquina de validación del pasillo, es decir, aquella que se utiliza para validar los abonos mensuales o trimestrales, en cambio, desde el comité de empresa aseguran que también se bloquea la impresión de billetes del aparato del pupitre del conductor. El reinicio de los aparatos es de dos minutos. Desde la empresa informaron que, aunque los abonos no sean validados, no se sanciona al particular y sirve como seguro en caso de que suceda algún incidente en el autobús. No pasaría lo mismo con aquellos que viajan sin título, ya que el billete impreso es el seguro del viajero. Siempre que el servicio es gratuito, como sucede en la línea C4 con destino al cementerio, se imprime un billete que debe portar el pasajero en todo momento como seguro. También se utiliza para contabilizar el número de usuarios.

Desde el área de Movilidad admitieron que se están detectando «fallos puntuales» en el sistema desde que se puso en marcha la posibilidad de recargar las tarjetas a través de internet, el pasado 13 de febrero.