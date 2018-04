El mercado laboral aragonés registra el peor inicio de año desde el 2014

Es que , lo que pasa, es que se mira con lupa todo lo que produce un trabajador (al minuto, A la hora, A la semana etc) y no se mira lo que produce un contratador ( dueño, empresario o como se le quiera llamar). Si si, que ya he oído un montón de veces que son los que "generan empleo ". Y por esto no se les mira si es ético el beneficio de ellos?.Así vamos mal eh?.