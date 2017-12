La oposición tumba los planes de barrio por su poca credibilidad

Los planes de barrio tendrán que seguir esperando. Zaragoza en Común (ZeC) no logró sacar adelante su propuesta de diseñar proyectos integrales en todas las zonas de la ciudad. Y no consiguió los votos necesarios porque ayer, en la segunda sesión del debate del estado de la capital aragonesa, cambió su discurso y matizó su propuesta. El 2018 se utilizaría para diseñar los proyectos y no será hasta el 2019 cuando se comenzarían a ejecutar.

Por este motivo, PSOE, PP y C’s votaron en contra de la propuesta del regidor, Pedro Santisteve, solo CHA la apoyó. Las dudas de la oposición pivotaron sobre el destino de los ocho millones anuales prometidos por Santisteve. El alcalde anunció durante su discurso su intención de invertir la cuantía de la ley de Capitalidad en los planes integrales. Ni el primer edil ni el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, despejaron la incógnita sobre qué se hará con la cantidad que la DGA transfiera este año.

En esta línea iba la transacción presentada por CHA, en la que instaba al Gobierno de la ciudad a estudiar la posibilidad de invertir la cuantía del 2017 en la ciudad o si, en cambio, acabarían en el remanente. Es decir, si se utilizarán para reducir la deuda bancaria.

EN CONTRA / La oposición en bloque cuestionó la capacidad de gestión de ZeC para poder poner en marcha un proyecto que implica invertir casi cien millones en diez años y en todos los barrios, cuando no ha sido capaz de cumplir con la propuesta del alcalde del debate del año pasado de iniciar los planes integrales en Las Fuentes, Delicias, San José, a los que se sumaron los de Torrero y Valdefierro.

En un año solo ha salido adelante el proyecto de San José, presentado hace escasos días. En principio, los otros restantes no tardarán en convertirse en realidad.

El PSOE, tras conocer que el 2018 se destinaría a la redacción de los proyectos, no a su ejecución, decidió votar en contra e instó al Gobierno de la ciudad a que vuelva a traer la misma propuesta en el próximo debate del 2018 (sería la tercera vez) pero con una partida específica y con garantías de que se invierta.

Una idea coincidente con la del PP. Su portavoz, Jorge Azcón, calificó de «broma pesada» la propuesta de Santisteve teniendo en cuenta que en el proyecto de presupuestos del 2018 aparece una partida de tan solo 15.000 euros para planes de barrios. «¿Qué milonga nos están contando?», cuestionó Azcón, que criticó que se han reducido los plurianuales destinado a los barrios en 15 millones de un año a otro.

C’s reiteró su falta de confianza en la capacidad del equipo de ZeC para sacar adelante este ambicioso proyecto. La formación naranja propuso ayer un plan estratégico de deporte vinculado al fondo de Capitalidad, aunque no habló de cantidades. Contó con el apoyo de todos menos de ZeC.

LOS VECINOS / Tampoco la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) ni Unión Vecinal Cesaraugusta mostraron confianza alguna en el Gobierno para mejorar la escena urbana. Desde la FABZ, Rafael Tejedor lamentó que la propuesta no saliera adelante. «Ha sido un jarro de agua fría, parecía ser la única manera de que invirtieran en los barrios». Aseguró que la ciudad «está peor ahora que hace dos años» ante la nula inversión que ZeC ha realizado en las calles.

Según Tejedor, se han limitado a ejecutar los proyectos resultantes de los presupuestos participativos, correspondientes a obras menores.

El presidente de Unión Vecinal, José Luis Rivas, declaró que la deriva del Gobierno de la ciudad es el resultado de «una minoría de la que no quieren ser conscientes». De todos modos, apuntó, «hubiera salido adelante o no su propuesta no la habrían cumplido». «La intención era muy bonita pero este proyecto nacía con cero euros porque carece de una partida», añadió.