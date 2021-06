¿Por qué dan este paso adelante ahora?

Principalmente, porque nos los estaban pidiendo todo el cuerpo social que constituye el movimiento ciudadano y mucha gente que quería saber si podía seguir con nosotros. Había una demanda social de que participásemos en las autonómicas. Y anunciarlo con tanta premura se debe a intentar que no nos pase como la vez anterior con las generales, que lo decidimos 15 días antes y fuimos muy justos de plazos. Esto es más complejo de preparar, entonces mejor hacerlo con dos años de tiempo. Casi nos veíamos obligados a darle respuesta a toda la gente que nos lo pedía, porque vemos mucha ilusión en los pueblos, hay una esperanza de que esta sea una oportunidad definitiva para recuperar la situación de la provincia y no queremos que se pierda esa ilusión. Queremos darle cauce.

En las elecciones generales cosecharon unos 20.000 votos. Si se pudieran extrapolar los datos, equivaldrían a entre 5 y 7 diputados. ¿Han hecho esas cuentas? ¿Cuál prevén que pueda ser su resultado?

No, no, no. No hemos hecho las cuentas porque sabemos que no se pueden hacer así. Son unas elecciones tan distintas que es muy difícil comparar. Nosotros sí creemos que tenemos capacidad para estar presentes en las Cortes de Aragón, no sabemos ya con qué número de diputados. El movimiento ciudadano, tanto en las nacionales como en estas, lo que busca es tener una herramienta para poder influir, estar presente en la toma de decisiones. Casi con eso nos basta. Pero no creo que se pueda hacer una traslación. Concurrirán más fuerzas y no es lo mismo.

Han decidido también ir a las municipales, sobre todo para tener capacidad de influencia en las comarcas y las diputaciones, como importantes espacios de decisión política.

Exacto. El voto municipal parece muy local y sin apenas trascendencia y sin embargo no es así. Con cada voto de las municipales se elige al alcalde, los consejeros comarcales y los diputados de la diputación provincial. En un solo acto se deciden tres instituciones. Y la diputación provincial o los consejos comarcales nos interesan especialmente. En los ayuntamientos hay mucha gente que lo está haciendo bien porque hay una vinculación intensa de quien se presenta con su pueblo, pero las diputaciones y las consejerías comarcales son muy importantes para la gestión del día a día y para el bienestar de los ciudadanos. Lo que queremos es aportar soluciones. Aunque ponemos en evidencia los fallos que existen, inmediatamente aportamos soluciones. Hace poco presentamos 101 medidas para frenar la despoblación. Es importante estar en las municipales por el acceso a las comarcas y la diputación provincial.

Era la primera vez que una agrupación de electores llegaba al Congreso de los Diputados. ¿Se puede replicar el ejemplo de Teruel Existe en otras circunscripciones pequeñas donde luchan por cuestiones similares?

Siempre decimos que nosotros defendemos y trabajamos por la provincia de Teruel, pero sus problemas son los de muchos territorios de España, que son los desequilibrios territoriales y el modelo de desarrollo del país, que continúa poniendo dificultades de desarrollo. Imagino que esas plataformas están mirando lo que hace Teruel Existe, que es esa punta de lanza de todo este movimiento. Pero ellas son totalmente autónomas. En cada provincia las circunstancias son muy variables y sé que algunas lo están valorando. Pero es una cuestión que depende directamente de ellas.

¿Les han preguntado cómo lo consiguió Teruel Existe?

Todas estamos integradas en la Coordinadora de la España Vaciada, que es la que organizó la manifestación del 31 de marzo de hace dos años y la que el otro día presentó el modelo de desarrollo con 101 medidas en el congreso. En ese sentido, el contacto está hecho, pero cada una tiene una autonomía plena. Todas trasladan que este es el momento histórico de las últimas décadas en el que parece más factible abordar este problema con visos de solucionarlo, porque hemos conseguido que haya un altísimo consenso social y político en España. El último informe del Banco de España hace referencia a una encuesta del CIS del año pasado donde el 88% de la población española considera la despoblación como un problema grave o muy grave. Ese amplísimo consenso social, unido a las circunstancias de que ahora va a haber fondos europeos acumulados, da la oportunidad. Pocas veces han concurrido estas circunstancias. Por eso todas entienden que debe ser la oportunidad de solucionarlo, y van a dar los pasos que haga falta para que así sea. Si no se hace ahora, pasarán 15 o 20 años hasta que se pueda dar una situación similar. Y ese tiempo para muchos pueblos y territorios es inasumible porque ya estarán despoblados. Hay que actuar ya.

Relacionadas Teruel Existe se presentará a las elecciones municipales y autonómicas

"Notamos una animadversión del Gobierno de Aragón a la presencia de Teruel Existe en determinados actos"

El Gobierno de Aragón también está trabajando contra la despoblación. Dijo que el presidente Lambán no se ha querido reunir con usted. ¿Por qué lo cree?

Todo el mundo que esté dispuesto a trabajar por solventar este problema para nosotros es perfecto. Todas las manos son pocas porque es un problema muy serio. Que no se haya querido reunir debería explicarlo él. Ofrecimos nuestra representación en el Congreso a todos los miembros del Gobierno para colaborar y transmitir las demandas que nos trasladasen, y no se ha querido hacer. De hecho, notamos una animadversión del Gobierno de Aragón a la presencia de Teruel Existe en determinados actos. Cosas que conseguimos de los ministerios se boicotean desde el propio Gobierno para que no se ejecuten porque vienen desde Teruel Existe...

¿Qué cosas?

Pues... Temas de la Universidad... (Suspira) Sería muy prolijo explicarlo, pero si hace falta lo haríamos. Se intenta evitar la presencia de Teruel Existe como si no existiese. Como si el trabajo no se hiciese y no tuviese trascendencia, intentando minimizar su impacto mediático y social... No es que nos de igual, pero vamos a seguir trabajando igual. Este problema está por encima de todas esas menudencias.

Al dar este paso, es posible que Teruel Existe tenga que definir mejor su posicionamiento ideológico. ¿Con quién se sentiría más cómodo pactando, con el PSOE o con el PP?

(Reflexiona) Hemos dicho desde siempre que somos un movimiento ciudadano transversal en el que tiene cabida todo el mundo, siempre que sea capaz de dejar a un lado sus posiciones ideológicas partidistas y esté dispuesto a trabajar en la consecución de unos objetivos. No tenemos preferencia por nadie. Nuestro proyecto no es ideológico o partidista. Como en el mundo empresarial, donde se trabaja por objetivos, nuestro proyecto es el reequilibrio territorial del país, luchar contra la despoblación. Y para eso estamos abiertos a colaborar con todo el mundo, de una ideología u otra.

"Cuestiones ideológicas puras hay muy poquitas, la mayoría son problemas reales que hay que solventar en los que es más fácil tener una posición común"

Pero hay cuestiones que sí son ideológicas.

Sí, claro, claro. Por ejemplo, en el Congreso, cuando algunos grupos nos traen un documento de apoyo a una determinada cuestión, lo primero que decimos es que nosotros tenemos la voluntad de ser transversales y buscar consensos. Y si quienes nos lo proponen consiguen que alguien del otro bloque lo firme, nosotros lo apoyaremos. Si nos llega como una posición ideológica de uno de los dos bloques, no podemos apoyarlo porque buscamos precisamente la transversalidad y forzar los consensos. Cuestiones ideológicas puras hay muy poquitas, la mayoría son problemas reales que hay que solventar en los que es más fácil tener una posición común. Y de hecho lo estamos consiguiendo. Nuestras mociones y proposiciones de ley en general salen apoyadas, si no es por unanimidad, por una amplia mayoría de todos los grupos. La despoblación no es más que el reflejo de un modelo de desarrollo que se siguió equivocadamente y que ha tenido unas consecuencias que es el desequilibrio territorial. Es un objetivo lo suficientemente amplio y complejo como para despistarnos con otras cosas.

¿Cuántas candidaturas municipales esperan poder formar?

Es muy pronto, porque lo único que hemos hecho es tomar la decisión. El plazo que queda todavía es muy amplio. No estamos obsesionados por un número de candidaturas grande, ni por hacer candidaturas por hacerlas. Vamos a hacer aquellas donde realmente haya personas compartiendo el espíritu de Teruel Existe dispuestas a trabajar por su pueblo de manera desinteresada y con un buen equipo. Nos da igual que sean cinco que cincuenta. Lo iremos viendo. Siempre es más fácil en pueblos grandes que en pequeños, pero estaremos en ello desde el más grande al más pequeño. Nos preocupan uno a uno cada pueblo de nuestra provincia.

¿Cuáles son los principales problemas en Teruel, más allá de la despoblación?

(Piensa) En general, lo han demostrado varios estudios, el problema estructural de la provincia es la falta de accesibilidad territorial. Hasta ahora, era una falta de accesibilidad física, porque no había carreteras ni ferrocarril en condiciones, pero ahora también es una falta de accesibilidad de telecomunicaciones. Conseguir solventar esa accesibilidad tanto en telecomunicaciones como en carreteras es muy importante. Es una provincia con 15,000 km2, dos veces el País Vasco, dos veces la Comunidad de Madrid, y que solo tenga una autovía que la atraviesa y además por uno de sus extremos y que no la vertebra internamente, nos parece un error. En todo el sector territorial entre Madrid y el Mediterráneo, 350 km, las autovías solo van o por Madrid o por la costa. En ese eje, que ha estado programado muchas veces, estarían Teruel, Cuenca... Esas infraestructuras no son suficientes, pero son necesarias. Son condiciones estructurales de partida, igual que la cobertura de telefonía móvil y banda ancha, que es imprescindible. Y a partir de ahí, a generar actividad económica. Acabar con el aislamiento sería uno de los principales objetivos para hacer progresar a la provincia.

"Acabar con el aislamiento sería uno de los principales objetivos para hacer progresar a la provincia"

Se han opuesto al desarrollo de las renovables como se está haciendo hasta ahora, ¿seguirán aglutinando ese movimiento a través de las candidaturas?

Las candidaturas podrán tener su posición. Nuestra postura es que estamos a favor de las renovables, llevamos muchos años esperando a que se produzca este cambio, lo que no creemos que se estén haciendo las cosas bien. Se está cometiendo un gravísimo error al ubicar las renovables precisamente en espacios naturales que tienen altos valores paisajísticos, culturales, que pueden servir y de hecho ya sirven para generar actividad económica en torno al turismo rural. Nos parece absurdo perjudicar eso. Debe haber un plan de ordenación donde se diga que puede haber plantas fotovoltaicas o eólicas donde no perjudique. Tenemos 15,000 km2, no vayamos a ubicarlas precisamente donde perjudican al territorio.

Es el rostro visible de Teruel Existe desde su escaño en el Congreso. ¿Dónde se ve en dos años, repitiendo como candidato al Congreso o como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón?

Donde el movimiento decida (sonríe). De momento, mi ocupación y mi compromiso personal es estar en el Congreso y... Estaré donde en su momento decida el movimiento. No hay ninguna preferencia. Pero está claro que hay que cumplir primero las obligaciones actuales. No sé si habrá obligaciones futuras, pero las actuales son muy interesantes porque vamos a hacer mucho trabajo allí.