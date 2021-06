Catorce años han pasado desde la puesta en marcha del sistema Viogén por parte del Ministerio del Interior para reforzar el seguimiento y la protección de las víctimas de la violencia machista con la incorporación de las entidades locales, pero a día de hoy solo Huesca (desde el inicio) y Calatayud (que este jueves se formalizó con la publicación en el BOE) están suscritos. Otros 32 municipios con un cuerpo policial propio están llamados a unirse tanto por la Delegación del Gobierno de España en Aragón como por el Ejecutivo autonómico, pero la escasez de recursos económicos y de información están detrás de esta falta de adhesiones.

Así lo reconocieron ayer dos alcaldes que han hecho público que están en trámites para incorporarse al sistema Viogén. Se trata de José Ignacio Andrés, que rige Pinseque, y Luis Zubieta, primer edil de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). Fue momentos antes de participar en una jornada informativa organizada por la DGA en la que los ayuntamientos de Valencia (se unió en enero de este año) y de Huesca mostraron su experiencia. Allí, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, destacó que «hay reservada para este año una partida de 200.000 euros, pero que es ampliable. Vamos a poner todos los recursos necesarios si los ayuntamientos lo requieren». De hecho, Pérez anunció que van a llegar 8 millones a Aragón desde el Gobierno de España y desde Bruselas para luchar contra la violencia machista y sexual en su conjunto, no solo para el sistema Viogén.

Todo apunta a que estas ayudan van a ser necesarias para incorporar a las diferentes localidades aragonesas con un cuerpo policial propio. Lo señaló el alcalde de Pinseque que calificó de «esfuerzo económico» su inminente integración, puesto que, tal y como admitió, «hay que hacer frente, por ejemplo, a las horas extraordinarias» que supone llevar un teléfono 24 horas los siete días de la semana para hacer el seguimiento de las víctimas. De hecho, tienen cuatro agentes y ya se plantean sumar dos plazas más. «Es una atención que supone resolver un conflicto en cuestión de minutos con una llamada de tranquilidad y sosiego», resumió José Ignacio Andrés los beneficios del convenio con Interior.

El presidente de la FAMCP, que también reconoció que la integración en el sistema Viogén es una «cuestión de recursos y de información», puso de relieve la importancia de «que la Policía de proximidad» atienda a las víctimas de esta lacra.

Junto a Pinseque y Zuera también están en trámites Binéfar, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Utebo, tal y como señaló el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, durante la jornada organizada por la DGA. «Es un proceso que no es inmediato, tiene que pasar por pleno, tiene que suscribirse el convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... pero estamos trabajando con todos los municipios para que sea lo antes posible», añadió Beltrán.

En Aragón hay 16.728 víctimas de la violencia machista, según los últimos datos del Ministerio del Interior, de las cuales 32 están siendo asistidas por la Policía Local de Huesca y de Calatayud, que son los dos únicos municipios dentro del plan Viogén. De esa treintena, seis casos se consideran de riesgo no apreciado y otros cuatro de nivel bajo. Este último implica que los agentes tienen que hacer contactos esporádicos con las víctimas, cada agente tiene asignada una mujer para realizar un seguimiento personalizado y se las enseña cómo autoprotegerse. El resto de casos los atienden la Policía Nacional y la Guardia Civil cuyos catálogos de personal están infradotados.

La UFAM no es un servicio integral para Subdelegación

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) fue concebida, según señala la propia Dirección General de la Policía, como «un servicio policial integral». Esto implica «la recogida de la denuncia, la investigación y también la protección de las víctimas; incluso, en el caso de que la mujer no tenga claro si va a denunciar, le dan información sobre el proceso y los recursos que le pueden ayudar».

Una especialización que en Zaragoza no se está poniendo en marcha ante el déficit de agentes en la UFAM. Hay 22 agentes de los cuales 11 realizan las labores de seguimiento y protección de los 550 casos activados entre los niveles bajo, medio, alto y extremo. Es decir, solo hay un policía en Zaragoza para cada 50 víctimas de la violencia machista en riesgo, situación que se agrava en momentos como el verano. Una realidad por la que fue preguntado el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, quien no quiso entrar a valorar la falta de efectivos denunciados por sindicatos como el SUP y que simplificó el problema señalando que, ante un caso de violencia machista, están todos efectivos disponibles.