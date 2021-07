La figura del Che Guevara, recién retirada del callejero de Zaragoza por acuerdo del PP y Cs, fue el pasado martes objeto de un rifirrafe dialéctico en el Ayuntamiento de Caspe.

El concejal popular Ismael Artero pidió a la alcaldesa socialista Pilar Mustieles en el apartado de ruegos y preguntas que hiciera "guardar el decoro" al representante de Chunta Aragonesista, que forma parte del equipo de gobierno, ya que este se presentó vistiendo una camiseta con la cara de Che Guevara.

Artero criticó que la figura del guerrillero "exalta a un genocida, homófobo y racista" y constituye una "falta de respeto" para el pueblo cubano.

"No vino a provocar"

La alcaldesa replicó que llevar esa camiseta no contravenía ninguna norma y subrayó que la normativa municipal no fija cómo deben vestir los miembros de la corporación. Asimismo, explicó que haya libertad de expresión y que no se puede llamar al orden a una persona por llevar una camiseta de ese tipo.

"El concejal de CHA no vino a provocar", ha explicado Mustieles a El PERIÓDICO DE ARAGÓN este viernes. "No se incumplió ninguna norma de decoro", ha insistido.

Para el líder del PP en Zaragoza, Ramón Celma, la actitud de su concejal en Caspe ha servido para "parar la exaltación del Che Guevara". Celma elogia en Twitter la "valentía y firmeza" de los representantes públicos del PP, "la mayor garantía frente al totalitarismo, también ideológico".