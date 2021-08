"Muy bien, muy bien". Son las primeras palabras de Jesús Marco, presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur) justo el día en que Aragón entra en el puente más caliente del verano. "Hacía meses que no podíamos decir esto, pero hoy estamos muy contentos y se nos abre la esperanza de que vaya mejor el resto del mes e incluso la primera quincena de agosto", explica pese a recordar que todavía quedan restricciones, que hay quienes no han podido abrir aún, que hay otros que no pueden ocupar todo el espacio del que disponen. El resumen primero habla de una media del 85%, aunque hay destinos que están "a tope", según Marco. El 100% lo dan estos días en el Pirineo, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo, Matarraña, Albarracín, Cinco Villas o el Moncayo.

El presidente de Faratur recuerda que en las casas "no puede haber más de diez personas no convivientes", por lo que algunos tienes que dejar habitaciones sin utilizar, aunque también hay casa que se cogen completas y otros que no siguen con el pestillo puesto al no cumplir las condiciones de establecimiento seguro. Por ejemplo, aquellas en las que el cuarto de baño se tiene que compartir entre dos o más habitaciones.

Son algunos de los cambios que ha traído la pandemia, también en cuanto al comportamiento de los clientes, "que antes hacían las reservas directamente por la web y ahora llaman, preguntan por las condiciones de la casa, quieren saber si tiene el sello de seguridad, se interesan por cómo está la zona...", cuenta Marco, que asegura que no se alcanzarán los números de 2019 pese al crecimiento estival, "sobre todo porque alrededor del 20% de las casas están todavía cerradas, ya sea por no cumplir los estándares de seguridad o por precaución".

El puente del 15 de agosto, con el lunes festivo en Aragón, ha animado definitivamente la ocupación en las tres provincias aragonesas, que esperan cerrar con "cifras muy positivas", especialmente en las citadas casas rurales, según la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), a la espera de cuantificar los datos de esta primera quincena que alcanzará su punto álgido esto días: "Hay buenas sensaciones, superan las previsiones estimadas hace unas semanas".

En la provincia de Zaragoza, la Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia informa que estos establecimientos se encuentran al 50% de ocupación, aunque este puente de agosto aumentarán su actividad, con porcentajes que llegarán al 60-65% en la ciudad y al 90% fuera. Como explica su presidente, Antonio Presencio, "julio se cerró en los hoteles zaragozanos con un 40% de ocupación, mientras que el de agosto va cumpliendo las previsiones de mantenerse de forma bastante homogénea en un 50%".

"No son los precios de la época del 2019, estamos muy por debajo, pero observamos que la estancia se distribuye, al ser un mes feriado", señala el también director general de Palafox Hoteles. Las pernoctaciones tampoco son las mismas comparadas con datos previos a la crisis, aunque el cliente internacional vuelve "poco a poco" a Zaragoza. Al francés, italiano y alemán, se suma ahora algo de mercado británico, holandés y belga.

Según los datos de CEHTA, la distribución en el conjunto de Aragón es actualmente de un 85% de turistas nacionales frente a un 15% de internacionales. El nacional procede de zonas tradicionales como Madrid, Cataluña, País Vasco o Navarra, mientras que el internacional llega sobre todo del sur de Francia y, en menor medida, de otros lugares como Bélgica o Alemania.

En cuanto a la vuelta de los congresos a la capital aragonesa, la Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia señala que ya han recibido visitas de los comités ejecutivos de las ferias y congresos, por lo que esperan confirmar pronto el número de delegados para poder desarrollar así todas las medidas y protocolos necesarios. "Si unimos el segmento de empresa, el de congresos y el de ocio, poco a poco iremos retomando ese margen de mejora tan grande que tenemos si lo comparamos con años anteriores, previos a la pandemia", concluye Presencio.

La visión de Lambán

Las cifras de ocupación turística de Aragón este verano, "bastante prometedor", están más próximas a las de 2019, en época precovid, que a las de 2020, con zonas que incluso las están superando, según ha explicado el presidente, Javier Lambán, que confía en que la pandemia genere "inercias positivas" para el turismo aragonés.

A su juicio, el turismo de interior, cultural y de medioambiente, las fortalezas de la oferta de Aragón, "saldrá mejor parado de la pandemia que el masivo de las playas" y, si la comunidad "aprovecha ese filón y lo sabe explotar", el futuro para este sector estratégico de la economía aragonesa puede "fortalecer su parte en la composición del PIB global de la Comunidad".

Así lo ha apuntado Lambán durante la visita que ha girado este viernes a Alquézar, referente turístico aragonés y uno de los pueblos más bonitos de España, del que ha resaltado, además del conjunto histórico y patrimonial, el factor humano y la visión pionera de los alcaldes, el ayuntamiento y los vecinos para descubrirlo como generador de riqueza. "Hace 50 años las gentes de Alquézar empezaron a advertir la importancia de lo que tenían entre manos, a restaurar edificios y recuperar viviendas. Hoy asistimos a una realidad impactante", ha enfatizado Lambán.