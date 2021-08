La devolución de lo cobrado de más por los ertes del coronavirus no conlleva a priori una sanción ni coste añadido, siempre que se haga en el amplio plazo que da el SEPE para su abono. Pero en la práctica, muchos de los afectados se ven obligados a pagar unos euros de más ya porque la mayoría de los bancos cobran a sus clientes comisiones por hacer transferencias, sobre todo si se realizan en una oficina física. Reintegrar estas cantidades es una obligación legal, pero no hay que olvidar que el problema se originó por errores de la propia Administración.

Aunque se trate de pequeñas cantidades, esto ha soliviantado a los trabajadores que se han visto en dicha tesitura cuando se han ido a una sucursal bancaria para ordenar el pago, con comisiones que llegan hasta los seis euros, según los testimonios recabados. Este medio de pago es el que acostumbran a hacer los consumidores menos familiarizados con los servicios electrónicos, que suelen ser los de más edad, un ejemplo más de los costes añadidos que provoca la brecha digital que afecta a los mayores.

El cálculo y la aplicación o no de este tipo de cargos depende de las características del cliente y la entidad. Por ello, no todo el mundo se ve obligado a pagar sobrecoste y hay además maneras de evitarlo. Los bancos estiman el precio de este tipo de comisiones en función de las características del cliente y sus vinculaciones: a más productos financieros contratadas, tasas más bajas e inexistentes. Precisamente el reclamo de las entidades online es que no suelen repercutir estos gastos por mover el dinero o tener una cuenta corriente.

No obstante, fuentes del SEPE preciaron que hay una forma de evitar ese peaje en caso de que el banco cargue una comisión por la transferencia. Aunque sea poco común, basta con acudir a una sede del Banco de España e ingresar el dinero a devolver en la cuenta bancaria del organismo que se indica en el requerimiento.