El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha insistido este lunes en que "por encima de la economía, están la salud y la vida de los aragoneses" al ser preguntado por la inminente decisión sobre la celebración o no de las fiestas del Pilar en Zaragoza, que se tomará este jueves.

Aunque el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que la decisión final se tomará en una reunión con los ayuntamientos, la federación aragonesa de municipios, comarcas y provincias, presidida por la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha dejado claro que al poner en la balanza salud y economía, no debería de haber dudas.

"La idea del Gobierno ha sido siempre causar los menores daños económicos posibles, pero teniendo absolutamente claro que por encima de la economía está la salud y la vida de los aragoneses, algo que no debería suscitar ningún tipo de discusión", ha manifestado. "Si uno se contagia o si se muere, eso es irremediable. No hacer fiestas en el año 2021, no pasa nada. Ya las haremos en el año 2022", ha aseverado.

En este sentido, el presidente aragonés ha subrayado que debe seguir prevaleciendo la "prudencia, la sensatez y la unidad de criterios". Y aunque la gestión principal de la pandemia y las medidas sanitarias que se deben aplicar en cada momento recaen sobre el Ejecutivo que preside, ha indicado que "la preservación de la salud y la vida de los aragoneses nos incumbe a todos". "Al Gobierno, los ayuntamientos, absolutamente todos".

Llamada a la prudencia

De hecho, ya con el mes de agosto a punto de finalizar, ha recordado que muchos ayuntamientos "no solo no han secundado la orden de no hacer fiestas, sino que lo han hecho con pleno convencimiento y poniendo todos sus medios para que las fiestas del 2021 no se celebraran desde ningún punto de vista". Otra cuestión es que se haya conseguido, ha reconocido también, "porque da la impresión de que los ciudadanos están ansiosos de fiestas". Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento a la "prudencia y a la responsabilidad" y ha vuelto a criticar la celebración de botellones.

Con la decisión sobre las fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina, Lambán ha querido recordar también que el proceso de vacunación y la evolución de la pandemia es positiva.

"Hemos llegado al 70% antes que la mayor parte de comunidad autónomas españolas. Ahora se habla de que para conseguir la inmunidad de rebaño se debe llegar al 85-90% y estoy convencido de que a esa cifra llegaremos pronto, pero tenemos que seguir siendo responsables por nosotros y por los daños que nuestra irresponsabilidad pueda causar a personas vulnerables en residencias u otros ámbitos".

También ha expresado su preocupación por el efecto que pueda tener en una curva de contagios que a día de hoy es "totalmente descendente" la celebración de las llamadas no fiestas en distintos puntos de la comunidad.