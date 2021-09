Representantes de organizaciones ecologistas subieron ayer andando a Punta Suelza, una montaña de casi 3.000 metros situada en el Sobrarbe, para exigir que se ponga fin a la práctica del helibike, una modalidad ciclista que consiste en llevar al aficionado a una cumbre en helicóptero para luego la baje montado en su bicicleta. La movilización fue convocada por la Plataforma en Defensa de las Montañas.

Los concentrados, que subieron andando desde la Cruz de Guardia, a 2.150 metros, hasta la misma cima, ubicada a 2.974 metros, llevaban dos pancartas que desplegaron al llegar arriba y que contenían lemas contrarios al helibike.

"No se puede tolerar que las montañas pirenaicas se utilicen para prácticas que entrañan un daño al medio ambiente, la flora y la fauna, y que además son potencialmente peligrosas para los senderistas y los propios ciclistas", señaló Mariano Polanco, de Ecologistas en Acción, que participó en la marcha.

Una empresa radicada en la zona de Bielsa, Altitude Rides SL, organiza desde hace varios años viajes en helicóptero a Punta Suelza. Lleva a la cima a los aficionados y luego estos bajan por las laderas montados en sus vehículos de dos ruedas. "El resultado es que modifican y erosionan los senderos, espantan a la fauna y al ganado y perjudican a las especies vegetales", añadió Polanco.

18 ciclistas ladera abajo a toda velocidad

El ecologista recordó que este deporte de riesgo está prohibido en los países de nuestro entorno y que, de hecho, el helicóptero tiene su base en Francia, al otro lado de los Pirineos, donde no puede hacer servicios.

El helibike, que preocupa mucho a los habitantes del Sobrarbe y la Ribagorza, ha saltado al primer plano de la actualidad después de que el coordinador de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, planteara una pregunta sobre el tema en las Cortes al consejero de Medio Ambiente autonómico, Joaquín Olona. Se espera, con esta petición, todavía pendiente de respuesta, que la Administración de Javier Lambán se implique en la defensa de los Pirineos.

"En una ocasión, no hace mucho, unos excursionistas vieron bajar en bici de Punta Suelza, a toda velocidad ladera abajo, a un grupo de 18 ciclistas", explicó Luis Tirado, de SEO/Birdlife, una entidad ecologista que apoyó ayer la marcha contra el helibike. "Invaden los mismos caminos que usan los que caminan y son un verdadero peligro", subrayó.

El ejemplo de Calleja

Un vecino del Sobrarbe que pidió no ser identificado lamentó que "los clubes de aficionados a la bicicleta de montaña no se hayan pronunciado en contra de una modalidad que causa tantos perjuicios al medio natural". "Guardan un silencio extraño, culpable, como si aprobaran lo que se hace en Punta Suelza y no se atrevieran a expresarlo porque saben que irán en contra de la opinión mayoritaria de defensa de las montañas", añadió.

El helibike en Sobrarbe recibió en el verano del 2018 un espaldarazo del deportista de aventura y presentador televisivo Jesús Calleja, que en uno de sus programas protagonizó un descenso desde Punta Suelza. Aquel episodio, muy difundido en las redes sociales, le valió duras críticas por parte de los amantes de la naturaleza. Se llegó a abrir una denuncia por una supuesta infracción administrativa, pero se desconoce cómo concluyó el expediente.

En cierto modo, el helibike representa la negación de los valores del ciclismo de montaña ya que reduce su práctica al goce del descenso al hacer innecesario el duro esfuerzo que supone la subida a pie, o montado en la bici, hasta el punto desde el que se inicia la bajada.