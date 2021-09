El Comité Provincial de los socialistas altoaragoneses celebrado ayer se centró, además de en la preparación del futuro congreso, en la situación que atraviesa el valle del Aragón con el anuncio de cierre de Candanchú para la próxima temporada. "Tras semanas de negociaciones que parecen acercar a las partes implicadas a una solución que permita abrir la estación de Candanchú esta temporada invernal, el PSOE del Alto Aragón muestra su apoyo a todo el Valle del Aragón y se suma a su reivindicación de trabajar sin descanso para que dicha apertura sea una realidad", manifiestan en un comunicado.

Los socialistas recordaron que Candanchú "no es solo una estación de esquí, sino de uno de los motores económicos de esta zona de la comarca de La Jacetania". Por eso, señalaron, una de las principales consecuencias de la no apertura de la estación decana de la nieve en Aragón sería "el incremento en el número de parados y, con ello, la vulnerabilidad de centenares de familias". "No se trata solo de los trabajadores de Candanchú, sino de todos los empleos indirectos que se generan en torno al sector de la nieve. Este cierre afectará de nuevo a empresas que atraviesan una situación muy delicada desde el precipitado final de la temporada de esquí 2019/2020", expresaron.

El PSOE Alto Aragón destacó la "unidad de los empresarios, trabajadores, ayuntamientos del valle, Diputación Provincial de Huesca y Gobierno de Aragón, que desde el anuncio de la no apertura de la estación buscan y proponen soluciones para que no llegue a materializarse esta decisión".

Y aunque la federación socialista altoaragonesa manifestó su "confianza" en que "esa unidad de acción permitirá una solución inmediata, completa y consensuada", urgieron a que esta "no se demore ni un día el acuerdo", pues se roza ya el "tiempo límite" para que Candanchú pueda abrir sus puertas en la próxima temporada invernal.

El PSOE del Alto Aragón considera que, tras esta situación, es más necesario que nunca el impulso de un Plan de la nieve para "todas las estaciones de esquí de la provincia y de la comunidad, con cifras, proyectos e inversiones". Para ello, ven prioritario realizar un profundo análisis con todos los actores implicados y marcar el camino a seguir, "sin competencias entre estaciones y territorios".

"Debemos trabajar por la continuidad y viabilidad de la nieve aragonesa, por el futuro a medio y largo plazo de un sector que supone una parte importante del PIB de nuestra región. Es el momento de sumar y buscar el equilibrio para que el producto de la nieve en Aragón sea un producto turístico competitivo y reconocido a nivel nacional e internacional", insistieron los socialistas.