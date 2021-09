Miguel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, mostró optimismo de cara a la posible concesión de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 para los Pirineos y esperó "que no se una al baúl de las oportunidades perdidas".

La candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los JJOO de Invierno de 2030 parece tener ciertas reticencias por parte de esta última Comunidad Autónoma.

"He hablado con el presidente de la Generalidad Pere Aragonés y creo que es un proyecto muy importante, especialmente importante para el Pirineo y espero que así sea", dijo Iceta en una conversación con RNE.

"Aprovechando el viaje a Tokio para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos hablé con muchas personalidades y creo que es un proyecto que tiene muchas probabilidades de salir adelante", añadió el ministro.

"Espero que no se una al baúl de las oportunidades perdidas, porque lo tenemos, como se dice en catalán, a tocar, lo tenemos en nuestras manos si actuamos bien", siguió Iceta.

Cataluña, no obstante, parece que no está muy convencida de presentar la candidatura. "Desde la división, la dudas y el enfrentamiento este proyecto no saldrá adelante. Creo que merece la pena que todos hagamos este esfuerzo", finalizó Miguel Iceta.