Cerca de 160.000 personas en Aragón todavía no se han vacunado contra el covid. Se trata de mayores de 12 años que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, no tienen aún de la pauta completa. En detalle, la población a inmunizar en la comunidad son 1.185.134 aragoneses (sin contar los menores de 12 años), mientras que hasta la fecha son 1.025.750 los que tienen la inoculación entera y 1.055.716 al menos una dosis. La cifra de no vacunados es elevada y desde el Departamento de Sanidad de la DGA son conscientes de que alcanzar al 100% de la población es imposible. Aunque se haya puesto poniendo el foco en la captación activa, llegar a los residentes susceptibles de ser contagiados.

Los porcentajes continúan bajos, especialmente, entre las personas de 25 a 39 años. En concreto, entre 25 y 29 años la inmunización completa alcanza el 71%, mientras que es de un 76% con al menos una. Porcentajes parecidos hay entre los 30 y 34 años, mientras que son ligeramente superiores ente los 35 y los 39 años, con un 73% de pauta entera y un 76% con vacunación iniciada.

La caída del ritmo de vacunación en Aragón tiene otra consecuencia: el riesgo a que algunas dosis contra el covid caduquen es cada día mayor. Por esto mismo, los equipos de los centros de salud se afanan estas semanas en agilizar el uso de las vacunas, enviándolas a residencias, donde se está administrando las terceras dosis, o incluso a otros sectores sanitarios donde hay más demanda y se requiere material.

Problemas con Moderna

Guardados en las neveras, los viales no se pueden volver a congelar una vez que han salido de la primera parte de la cadena de frío y en los centros de Primaria como el del Arrabal hay lotes que cumplen el día 29. «Hacemos encaje de bolillos para no perder ninguna vacuna y el problema lo estamos teniendo con Moderna, porque la mayoría de las terceras dosis son de Pfizer y tememos que vamos a tener que desechar material», indica a este diario una enfermera .

Ya han alertado de esta situación y desde el Salud se les ha trasladado que si no las van a utilizar, las dosis serán recogidas (al igual que se hace con los medicamentos a punto de caducar). «Al sector 1 nos han surtido más de Moderna que de Pfizer y la población parece que se decanta más por Pfizer. Es ahí donde se nos ha generado el estoc. Las vacunas son como los alimentos, que tienen fecha de caducidad, pero además muy corta en el tiempo», recalcó la sanitaria.

En Arrabal han pasado de 2.000 vacunas semanales a menos de 50 un día. «Eso ahora no es nada», añadía, aunque afirmó que «muy poca gente» en el barrio queda por vacunar. «Hemos abierto todas las agendas, a los vecinos que hemos detectado sin inmunizar les citamos directamente y hacemos captación activa, pero ya viene muy poca gente», señaló.

En Las Fuentes Norte también tienen viales a punto de caducar que se van a repartir a otros centros para las terceras dosis a mayores. En este barrio de Zaragoza no hay muchas residencias, por lo que las van a distribuir a otras zonas de la ciudad.

En Bombarda, por su parte, solo quedan en estoc vacunas de Moderna y varios lotes también caducan la próxima semana. En Valdefierro no tienen dosis próximas a cumplir, pero fuentes sanitarias apuntan a este diario que les consta que en centros de Primaria más grandes «sí se han desechado vacunas"

Mientras tanto, en el Departamento de Sanidad no constan cifras dentro del sistema de cuántas vacunas van a caducar. «La gestión depende de cada centro de salud y ni esta semana ni la siguiente vamos a distribuir dosis porque el estoc ya es suficiente», recalcaron fuentes de la consejería.