Chunta Aragonesista ha celebrado su primer Conzello Nazional presencial desde que estalló la pandemia para definir el rumbo de la formación en este curso político. Una reunión en la que su presidente, Joaquín Palacín, ha reclamado que se cumpla el pacto de investidura que firmaron los cuatro socios de Gobierno al iniciarse la legislatura.

Sin embargo, no ha concretado cuáles son las prioridades de ese pacto ni las líneas rojas que CHA impondría para mantener la estabilidad del cuatripartito. Aunque hay discrepancias, que son conocidas y que se han expresado, como con el proyecto de los Juegos de Invierno 2030, la unión de estaciones de esquí o con el modelo de movilidad, ninguno de estos asuntos podría hacer que la estabilidad de la gobernanza aragonesa se resquebrajara. No se percibe así, al menos, tras este primer Conzello Nazional presencial.

"Los 50 puntos del acuerdo de investidura son el camino que nos marcamos, con una apuesta por los servicios sociales y la creación de empleo de calidad", ha resumido Palacín, que ha apostado también porque esta sea la legislatura en la que por fin se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica.

Respecto a los proyectos como la unión de estaciones de esquí o la candidatura conjunta con Cataluña para los Juegos de Invierno 2030, en los que el Ejecutivo autonómico ya ha confirmado que está trabajando, el máximo dirigente aragonesista aseguró que se debe esperar a conocer bien el proyecto para poder opinar, aunque consideró que ninguna de las propuestas se basa en el respeto a los principios de la lucha contra el cambio climático. "En cuanto a las estaciones de esquí, CHA ha tenido una postura clara históricamente. Cuando se firmó este pacto también. Defendemos un modelo claro en el que las estaciones tienen que ir hacia la modernización, la promoción y la mejora de las infraestructuras de acceso y para que las estaciones tengan gente durante todo el año. En Aragón es una oportunidad que no podemos perder", ha expresado. No obstante, ha recordado que en las noticias sobre la unión de estaciones el promotor no sería el Gobierno de Aragón, y en todo caso ha recordado que este no sería el modelo preferido por CHA. "Nuestro modelo no está basado en las ampliaciones, sino en uno más sostenible que se adapte a los condicionantes del cambio climático y creemos que los fondos europeos tienen que ir en otro camino, como la transformación verde, que consideramos que un proyecto de estas características no los cumple", ha señalado.

Y respecto al proyecto olímpico, a pesar de que el presidente aragonés, Javier Lambán, detalló que el Ejecutivo lleva más de un año trabajando en la iniciativa, Palacín afirmó que aún no conocen sus detalles y por lo tanto, no pueden opinar. "Solo sabemos lo que ha salido publicado, no tenemos más información como Gobierno de Aragón. Pensamos que proyectos de estas características no cumplen los puntos que marcan los fondos europeos y no podemos perder la oportunidad de que el dinero llegue a Aragón", ha insistido.

Además, respecto al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes para la sustitución de los trenes deficitarios por autobuses, el presidente de CHA aseguró que "cuando se sepa la oferta o la propuesta por parte del Estado, el Gobierno de Aragón defenderá que el tren continúe como se ha hecho hasta ahora desde el Departamento de Vertebración". No entró a valorar lo que ya se ha confirmado sobre la sustitución por autobuses a demanda de los servicios deficitarios.

Con todo lo anterior, desde CHA ven que el pacto del cuatripartito está "consolidado" y ha defendido que ha servido para dar "estabilidad" a Aragón "en una situación muy complicada", como la pandemia de coronavirus.