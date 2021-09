"No al negocio de la salud", "La uci no se recorta, os cuidamos las 24 horas" o "Muchos aplausos..." son algunas de las pancartas que se han podido leer este jueves, a las puertas del hospital Clínico, durante la protesta de sanitarios, sindicatos y plataformas sociales contra la no renovación de cientos de contratos por parte del Salud. Estos, que se hicieron bajo la justificación de la pandemia por parte del Departamento de Sanidad, cumplen el 15 de octubre y desde la consejería ya se ha comunicado que los contratos no se van a extender. Aun así, fuentes del departamento insisten en que "se va a estudiar caso por caso" según las circunstancias del puesto y no se descarta que algunos de ellos puedan continuar.

En cualquier caso, la decisión ha despertado las críticas y las quejas y desde la Mesa Aragonesa por la Sanidad Pública de Aragón piden a la DGA "que recapacite" la situación. "La pandemia no ha desaparecido y no se pueden realizar despidos porque tenemos unas listas de espera inasumibles, debemos recuperar las citas presenciales, las intervenciones quirúrgicas, o el seguimiento de enfermedades crónicas y pruebas diagnósticas", han indicado. "Se les olvida que desde 2010 la sanidad pública ha sufrido recortes de personal y de material, así que no sobra nadie pero faltan recursos", han insistido.

Según la plataforma, el Salud tiene un "desequilibrio" de 180 millones de euros, lo que ha llevado a que el Departamento de Hacienda de la DGA vigile y controle todas las cuentas, nuevos contratos y nóminas. "Exigimos al Gobierno de Aragón que amplíe el crédito lo que sea necesario porque cada euro en sanidad pública se transforma en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Aunque haya un déficit de 180 millones en el presupuesto de 2021, han llegado unos fondos europeos para paliar el exceso de gasto producido por la pandemia que los han destinado a conciertos con empresas privadas en vez de revertirlos en la pública", han dicho.

Jubilaciones sin cubrir o vacaciones sin disfrutar

Entre las situaciones que se están dando entre el personal sanitario de Aragón, desde la Mesa Aragonesa de la Sanidad enumeran que hay jubilaciones y bajas sin cubrir; vacaciones del personal contratado por el covid que aún no se han disfrutado; contratos para cubrir el número de excesos de horas en muchos servicios, "con profesionales con entre 100 y 200 horas de exceso horario de su cómputo anual", señalan. También, apuntan, "están en el aire" las incorporaciones de las ofertas de empleo que deben incorporarse a lo largo de octubre, que deben ser autorizadas por Hacienda y, por ahora, "o se tiene noticia alguna de dicha autorización.

La situación, según estos colectivos, genera unas consecuencias que supondrán "un peor desarrollo del proceso asistencial" que está siendo "afectado por una inoperancia de las direcciones de gestión" de todos los sectores sanitarios de la comunidad, "las cuales recordemos, son cargos de libre designación", han añadido. "Conforme avance el tiempo serán insostenibles las jubilaciones, bajas, vacaciones … el personal del Salud que ha estado en primera línea durante la pandemia no debe soportar la inoperancia ni ser quien deba revertir esta situación a costa de su exceso de carga de trabajo", han apuntado.