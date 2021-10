La directora general de Contratación del Gobierno de Aragón, María Josefa Aguado, ha manifestado este lunes que el Ejecutivo está impulsando la creación de un entorno virtual de licitaciones mediante la integración de la plataforma autonómica de contratos públicos en la del Estado.

Ha comparecido ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, donde ha informado sobre el estado de implementación de las líneas generales y objetivos de su Departamento.

Aguado ha explicado que se plantearon seis objetivos destinados al impulso de "la licitación electrónica, la compra centralizada, la contratación ecológica y la contratación socialmente responsable, el proyecto de ley de uso estratégico de la contratación y contra el fraude en los contratos".

Ante el problema de obsolescencia detectado en la herramienta autonómica, "se tomó la decisión de usar exclusivamente la plataforma del Estado y cumplir con la obligación legal de licitar electrónicamente".

Por ello "estamos tomando acciones para crear una plataforma de contratación propia del Gobierno de Aragón para preparar un gestor de licitaciones, modernizar las herramientas del registro de contratos y de licitadores y elaborar de una herramienta de inteligencia artificial para el tratamiento de los datos", ha expuesto Aguado.

Además, la directora general ha precisado que se está implementado "el sistema dinámico de adquisición" para potenciar la compra centralizada.

A su vez, Aguado ha adelantado que las directrices de contratación socialmente responsable "se publicarán a más tardar en enero del próximo año" y sobre el impulso al proyecto de ley de uso estratégico, ha detallado que "servirá como texto refundido e incorporará una verdadera visión estratégica con cláusulas sociales y medioambientales".

Grupos

La portavoz del grupo popular, Cristina Sainz, que había solicitado la comparecencia de la directora general de Contratación, ha pedido conocer si "desde el Salud también se remitieron todos los contratos de emergencia para su publicación y cuánto tiempo se mantuvieron".

Además, Sainz ha puesto de manifiesto que en el Salud "se han estado utilizando contratos de emergencia una vez pasada la situación de alarma por el covid", así como "los problemas que arrastra la Administración en materia de contratación", reflejada en el último informe de la cuenta general del 2019 realizado por la Cámara de Cuentas, en el que se destaca que "las incidencias en materia de contratación son las mismas observadas que en años anteriores". "Es imprescindible reforzar la contratación pública y solucionar los incumplimientos descritos", ha solicitado Sainz.

Desde el PSOE, Óscar Galeano ha destacado que "la contratación pública es una herramienta para impulsar políticas sociales y medioambientales, fortalecer la transparencia en el proceso y ser eficientes en el uso de recursos públicos".

En representación de Ciudadanos, José Luis Saz ha preguntado sobre el calendario de la subasta electrónica, la herramienta de gestión PECOM", el sistema dinámico de adquisición y el programa de la Junta Consultiva.

La parlamentaria de Podemos, Marta de Santos, ha destacado "el ingente trabajo que se está realizando en materia de contratación pública" y que "existe una política de contratación el Gobierno de Aragón, planificación y estrategia".

La diputada de Chunta, Carmen Martínez, ha mostrado su interés en "las clausulas ecológicas y sociales, porque atender solo a criterios económicos no es una buena práctica", y en la integración de todas las personas con el "troceo" de los contratos.

En representación de VOX, David Arranz, "los objetivos que inspiran la regulación en contratación del sector público son lograr una mayor transparencia y lograr una eficiencia". Arranz ha mostrado su preocupación con "los incumplimientos reiterados durante los años en materia de contratación que deben ser corregidos".

Fondos Next Generation

La Comisión de Hacienda también ha debatido una moción presentada por PP en materia de gestión presupuestaria que solo ha recabado el apoyo de Ciudadanos y VOX.

En defensa de la iniciativa, Carmen Susín ha pedido que se cree en el seno de las Cortes "una Comisión informativa no permanente para la gestión presupuestaria de los fondos Next Generation, en la que el titular del Departamento de Hacienda dé cuenta periódicamente de la gestión presupuestaria de dichos fondos, garantizando la transparencia y la dación de cuentas a los Grupos Parlamentarios". "Un ejercicio de transparencia ante estas Cortes", ha añadido.

El parlamentario socialista, Óscar Galeano, ha defendido que "el foro de acogida de comparecencias de esta Comisión es más que suficiente". José Luis Saz (Cs) ha manifestado su apoyo a la iniciativa presentada por PP porque "a veces es complicado ejercer la labor y la información se encuentra muy dispersa".

Desde Podemos, Marta de Santos ha defendido que "nunca se ha negado la comparecencia ni las explicaciones de nadie" y que para cumplir con el objeto de la iniciativa, ya existe la Comisión de Hacienda.

Por su parte, la diputada de CHA, Carmen Martínez, no ha considerado imprescindible la creación de la Comisión porque "no creemos que no se haya cumplido la transparencia" y, por este motivo, no ha apoyado la iniciativa.

El diputado de VOX, David Arranz, ha asegurado que "la puesta en marcha de una Comisión informativa para dar cuenta de la gestión de los fondos es muy necesaria dada la opacidad que existe y la falta de información clara". "Exigimos máxima pulcritud y eficacia en la gestión de los recursos públicos", ha concluido.