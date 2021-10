¿Cómo está después de un congreso tan intenso?

Estoy feliz, porque el equipo que encabezo ha ganado el congreso. Un congreso que no tenía que haber resultado tan bronco.

¿Esperaba esa crispación?

No, no. Para nada. No esperaba ese tono crítico, duro, contra mi persona. Y menos el tumulto, pidiendo a la Guardia Civil, cuando se había acordado por parte de las dos candidaturas qué hacer con los votos delegados con certificado médico. Me pareció un espectáculo tan bochornoso, que llegué a pensar ¿para esto merece la pena estar en política? Porque yo la concibo como una acción noble.

Elena Allué es su directora general. ¿La cesará?

Yo tengo que pensar las decisiones que tomo. Igual que tardé tres meses en tomar la decisión de presentarme al congreso, en este caso, lo tengo que pensar. La llevé conmigo de número 2 a la lista de Zaragoza de las Cortes, la apoyé al Ayuntamiento de Zaragoza… Ya vieron los resultados, Aliaga, 9.000 en la lista autonómica. Allué, 5.000 en Zaragoza.

Está dolido.

Lo que más me ha dolido es que me ofrece irme al Senado, que deje el Gobierno, después de que el senador autonómico se elige por el pacto de Gobierno y con el acuerdo de Podemos y de CHA… Que me nombra presidente honorífico… Esto es una barbaridad. Yo me presenté por Zaragoza, ¿y esta señora se cree con capacidad y legitimidad para que deje de lado a mis votantes? Aunque hubiera ganado el congreso, ¿se cree con capacidad de cambiar el cromo y que yo abandone a mis votantes? ¿Cuál era el problema, quitar a Aliaga y ponerse ella? Esto es más serio. Tengo votantes que a lo mejor no hubieran elegido la opción del PAR si no hubiera ido yo en las listas. El cariz que tomó el congreso fue derribar a Aliaga, para ponerme yo. Y yo no podía ser sometido a esa humillación, ni a quienes me han apoyado. Se aprobó el informe de gestión, la ponencia política… Si hubiera perdido, no me hubiera hecho la humillación de ir al Senado. Mi compromiso es con los votantes.

¿Con esa confianza rota se puede mantener a Allué y otros cargos de confianza en su puesto?

Esa es la cuestión que estoy meditando.

No lo quiere decidir en caliente.

No… Nunca decido en caliente, pero voy a tomar la decisión cuando toque. Y decidiré lo que convenga para el PAR. No se puede consentir que anuncie que va a reunir a la Ejecutiva del PAR; porque solo hay una, y está aprobada en un congreso. No puede decir que ha ganado moralmente… ¡Acepta los resultados! Me pregunto por qué me han hecho esto. Al final tomaré la decisión que sea positiva para el partido. El desprecio que se ha hecho a los militantes, a las Ejecutivas, a la comisión organizadora… Dio una imagen de un congreso bronco y yo, allí, sufriendo y viendo un espectáculo que no me hubiera gustado ver.

¿Se puede coser el partido?

Mañana (por hoy) tenemos la primera Ejecutiva. Vamos a repartir tarea, porque están llamando muchas personas del PAR que se sienten decepcionados con el discurso de la señora candidata para destruir mi carrera personal y profesional. Yo me merezco un poco de respeto. Lo repito, y lo tripito. Su carrera política en la última fase ha sido gracias a que la incluí en las listas y la nombré directora general. Me ha hecho sufrir porque me muevo en otra escala de valores. Me queda la satisfacción de que voy a seguir trabajando por un proyecto de centro político y por defender Aragón.

¿Caben en ese proyecto de futuro gente que apoyó a Allué?

Sí. Hay alguna persona que le dio su aval que al ver el espectáculo se marchó sin votar.

Planteó que si no tenía un apoyo holgado, dimitiría. ¿La división le hizo pensar en la dimisión?

Ha sido una situación extraordinaria.

¿Tener el 52% de los votos no le ha hecho replantearse la renuncia?

No. Es que hemos resistido a un ataque a esa carrera profesional buscando simplemente cargos. Destruir la figura de Arturo Aliaga López para ponerse Elena Allué de Baro. Ese es el resumen.

Nunca se planteó que el apoyo recibido era insuficiente.

Visto que se produjo una situación extraordinaria, que hubo personas que se marcharon sin votar por el espectáculo… Se votó y ahí están los resultados. Habíamos tenido ya más avales. Y como vieron que iban a perder... A montar bronca y a desfigurar el proceso. Y aún peor, no admitir la derrota.

¿Hasta qué punto le preocupan la acusación de irregularidades y que el juez eche atrás el congreso?

Me preocupa, y respetaremos lo que diga la Justicia. Pero ha habido una primera vista, con el señor Gorbe, que la rechazó contundentemente el juez. Y sin embargo, estuvo en el congreso, como si nada. Creo que hay que tener honestidad y dignidad.

Si el juez invalida el congreso, ¿qué alternativa tomaría?

Se reunirá la Ejecutiva y marcará la hoja de ruta, siempre respetando las decisiones judiciales.

La Ejecutiva se reúne hoy, ya con el horizonte de 2023. ¿Será usted el candidato?

En el PAR hay primarias. Cualquier militante tiene derecho a presentarse. Si en el 2023 considero que estoy con salud y fuerza y tengo el apoyo, como lo tuve para presentarme a este congreso, veremos lo que pasa. No se puede confirmar ni desmentir si voy a ser candidato o no. Lo que me ha molestado es intentar quitarme de en medio, en mitad de la legislatura, de un acuerdo histórico del Gobierno. Solo estoy aquí porque siempre me ha apasionado trabajar por Aragón. Cuando negociábamos, una de las figuras más complejas fue la Dirección General de Turismo, que la tenía CHA. Y me empleé a fondo para tenerla. Y la vicepresidencia, porque hice un acuerdo preferente con el PSOE. Y un senador. Ahora, ¿quieren sustituirme a mí? Si no tiene legitimidad. Yo he sido elegido en las elecciones. Ella no; no está legitimada para pegarme una patada y sacarme del Gobierno.