La candidata de los renovadores a la presidencia del Partido Aragonés, Elena Allué, ha pedido «bajar el balón al suelo, calmar los ánimos y coser las heridas». Después del XV congreso del PAR, el más bronco y ajustado que se recuerda, la que sigue siendo directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, bajo el paraguas del Departamento de Industria encabezado por su contrincante, Arturo Aliaga, ha hecho una llamada a la unidad del partido y a que se tenga en cuenta la fuerza de los críticos. «No es el momento de abrir más las heridas. Creo que no cabe el insulto», ha manifestado a EL PERIÓDICO, apenas 24 horas después de la clausura del cónclave de la formación.

La candidata renovadora, que perdió el pulso en las urnas por apenas 20 votos, ha insistido en que Aliaga no ha obtenido un respaldo rotundo, y que por eso es importante que escuche todas las sensibilidades. «La candidatura renovadora no solo representa a la mitad del partido, como se vio en los compromisarios, sino a más de la mitad de la militancia, porque son los compromisarios de las localidades más grandes, como Zaragoza, Alcañiz o Calatayud, los que nos apoyaron», reflexiona. Por eso, sigue esperando un «gesto» por parte del reelegido presidente. Y por ello aleja la posibilidad de un cese o de presentar su dimisión. «Yo no soy lo importante. Un cese no va a paralizar una marea de renovación. Esto no va de puestos; va de renovación y transparencia», ha subrayado.

"Altura política"

En este sentido, Allué considera que Aliaga «no puede despreciar a la mitad de su partido», y asegura que es en momentos como este cuando se ve la «altura política». Por su parte, como un gesto, aunque sin decirlo, Allué ha evitado hablar esta vez de «Ejecutiva del 50%» y ha decidido hacer referencia al «colectivo de los renovadores». Lo que sigue en la agenda es que se reunirán esta misma semana «para hablar del futuro del partido, presentar ideas, que la ideología vuelva al centro» y decidir por dónde empieza la ruta por el territorio para conocer sus necesidades.

Respecto a la vista del jueves, donde la Justicia puede pronunciarse sobre la suspensión del congreso, Allué solo manifestó su respeto por quien presentó la demanda, Xavier de Pedro, y por las decisiones judiciales.