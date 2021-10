La situación epidemiológica en Aragón ha dado un giro en las últimas 24 horas porque los contagios se han duplicado al notificarse 111 casos, lo que supone 53 más que hace una semana. La comunidad no alcanzaba el centenar de afectados diarios por covid desde el pasado mes de septiembre. En los hospitales siguen las 64 camas ocupadas (con 14 en uci y 50 en planta), aunque habrá que esperar al lunes para saber si esta subida de los casos tiene repercusión en los ingresos, ya que el Departamento de Sanidad no actualiza las hospitalizaciones en fin de semana.

Lo que está claro es que la crecida de casos conlleva una subida en la incidencia acumulada, cuya curva estaba contenida. En estos momentos, a siete días la tasa en Aragón es de 33,2 casos por 100.000 habitantes y a 14 días alcanza los 68,7 casos, según los datos del portal interactivo.

De los 111 contagios de las últimas 24 horas destacan los 12 casos detectados en la zona básica de salud de Aínsa. El origen de esta transmisión en la localidad del Sobrarbe está en una fiesta privada, celebrada ya hace algunos días, que ha terminado generando un brote de covid. Así lo confirmó este sábado a este diario el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo. «Tenemos localizado el origen y sabemos que fue una celebración privada de gente joven que tuvo lugar hace más de una semana . El problema es que muchos de los contagiados no lo sabían y se han movido a otros lugares», explicaba.

La incidencia se dispara en Fraga en apenas tres días En la localidad de Fraga los casos de covid se siguen reproduciendo y la incidencia se ha disparado en los tres últimos días hasta alcanzar los 182,4 casos por 100.000 habitantes. Solo en las últimas 24 horas su tasa ha subido en 20 puntos, ya que en la jornada anterior era de 162 casos por 100.000 habitantes. En estos momentos, Fraga es la localidad de Aragón con más de 10.000 habitantes que presenta la incidencia más alta de covid. En sentido totalmente opuesto está Caspe, que disfruta de su primer fin de semana sin restricciones tras pasar a la fase 1 de alerta sanitaria. Su situación ha mejorado tanto que presenta una tasa a siete días de 49 casos por 100.000 habitantes. El pasado día 20 superaba los 400 casos.

La situación ha derivado en que se estén realizando muchas pruebas diagnósticas al detectar a todos los posibles contactos. «Estamos en una media de 40 a 50 PCR diarias», añadía Pueyo. Según la información sanitaria, el alcalde indicó que el brote «ya parece estar controlado» y los afectados se encuentran bien. «Todos son asintomáticos según hemos podido saber. Se trata de gente joven, alguno de ellos del instituto, y no son casos de gravedad», remarcó.

En las últimas horas también destacan los 9 contagios de Graus, pero Pueyo indicó que «no guardan relación» con el brote de Aínsa. «Son casos según he podido saber que no tienen vinculación», señaló. De esta manera, el alcalde de Aínsa confía en que la notificación de contagios «no vaya a más» en las próximas horas. «De momento desde el ayuntamiento no nos planteamos ninguna medida ni ninguna comunicación. Si la situación se agravara y salieran muchos casos más, por supuesto que adoptaríamos medidas», afirmó Pueyo.

Brote en la cárcel de Zuera

El brote de coronavirus del centro penitenciario de Zuera, ubicado en la provincia de Zaragoza, afecta ya a un total de 45 presos.

Todos los positivos pertenecen al mismo módulo y son asintomáticos, han informado fuentes de Instituciones Penitenciarias, que han añadido que los primeros casos de coronavirus se detectaron la pasada semana.