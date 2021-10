La izquierda a la izquierda del PSOE en Aragón coincide en que la vicepresidenta del Gobierno central y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será capaz de aglutinar un «frente amplio» que «trascienda las siglas» para intentar componer una alternativa a la socialista y que se sostenga sobre los ejes del feminismo, el ecologismo y la igualdad a todos los niveles. Sin embargo, está por ver cómo se configurará ese espacio en la comunidad autónoma, donde algunos entienden que «queda mucho» para la próxima cita electoral, mientras otros consideran que ha empezado «el tiempo de descuento» para dar con la fórmula que permita construir candidaturas que trasciendan una lista electoral.

Con Podemos en el Gobierno de Aragón, IU en la oposición en las Cortes; y en el Ayuntamiento de Zaragoza, trabajando por separado en la oposición Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos, el encaje de bolillos no es sencillo. Tampoco con los procesos internos abiertos en dos formaciones clave, Izquierda Unida, que celebrará su asamblea general en Aragón el 27 de noviembre, y el Partido Comunista, que lo hará a principios de año.

Pese a todo, la fórmula de la «unidad de la izquierda» suena bien en todos los ámbitos. Al menos, de entrada. Aunque un agente principal de la izquierda aragonesa, Chunta Aragonesista, ya anunció este jueves que irán de la mano del proyecto de Íñigo Errejón, Más País, conservando sus siglas en las elecciones autonómicas y municipales, y no han decidido todavía si estarán en ese frente en el que se esfuerza la vicepresidenta Díaz. Posiblemente, esa será una de las claves del proceso a escala estatal, que no está maduro todavía.

«Venimos trabajando con Compromís y con Más País desde hace tiempo, y queremos seguir en este modelo plurinacional, verde y de justicia social», explicó el presidente de CHA, Joaquín Palacín. «En los dos años que quedan hasta las elecciones, el Gobierno de España tiene que trabajar; no podemos estar los cuatro años de la legislatura hablando de elecciones», manifestó, rechazando valorar más allá la iniciativa de la vicepresidenta para aglutinar a las distintas sensibilidades de izquierdas.

Desde Podemos Aragón, todo son halagos hacia Yolanda Díaz después de que algunos medios nacionales señalaran que su iniciativa levantaba ampollas entre los morados. Después de la reunión de este miércoles entre la líder de Podemos Aragón, Maru Díaz, y la secretaria general del partido, Ione Belarra, en Madrid, la aragonesa expresó su «apoyo absoluto» a los movimientos de Díaz.

«No es el momento de patrimonializar marcas. Yolanda representa al 100% lo que representa Podemos», subrayó. Y es que, la gallega, es del PCE, no de Podemos, aunque representa a Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. «Todos los pasos que da Yolanda están apoyados por Podemos», insistió la coordinadora de Aragón, que recordó que «ella es nuestra candidata». Tanto, que a escala estatal no ve «ningún riesgo real» de que Díaz pueda presentar una alternativa en la que no esté Podemos.

Terreno por recuperar Las tres principales fuerzas políticas a la izquierda del PSOE en Aragón, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, perdieron en las últimas elecciones autonómicas de 2019 un total de 76.881 respecto a las de 2015, en plena explosión de la formación morada y de las candidaturas de confluencia que lograron los llamados ayuntamientos del cambio. En la última cita con las urnas Podemos obtuvo 53.468 votos y 5 diputados; CHA, 41.460 y 3 diputados; e IU, 22.015 y un diputado. En 2015, Podemos logró 135.554 votos (a apenas 6.000 del PSOE) y 14 diputados; CHA, 30.334 y 2 diputados e IU, 27.936 y un diputado. Es decir, 17 diputados en 2015 frente a los nueve parlamentarios actuales. En Zaragoza capital, mientras Zaragoza en Común logró 80.040 votos cuando Pedro Santisteve alcanzó la alcaldía en 2015 con una plataforma en la que estaban tanto IU como Podemos, en 2019, ZeC y Podemos, por separado, lograron 53.259 votos. Casi 30.000 menos.

El diálogo

Bajar al suelo la idea de la unidad en Aragón, sin embargo, tiene otros matices. Varias fuentes confirmaron que se han iniciado contactos entre Izquierda Unida y Podemos Aragón para trabajar en la fórmula de «Unidas Podemos» a escala regional. Pero queda trabajo por hacer. La idea de ambas formaciones es construir la confluencia «desde abajo». Otras fuentes reconocieron que concurrir a las elecciones municipales de 2019 por Zaragoza, con las papeletas de ZeC y Podemos, fue «un error» que acabó con Azcón en la Alcaldía.

Álvaro Sanz, coordinador de IU Aragón, sigue inmerso en el proceso de renovación que culminará el partido el próximo 27 de noviembre. Todo parece indicar que solo habrá una lista para liderar el partido, aunque Sanz, también diputado en el Parlamento aragonés, rechazó confirmar si repetirá como candidato. Sobre la posibilidad de la confluencia de la izquierda a la izquierda del PSOE, recurrió al «Programa, programa y programa» de Julio Anguita para recordar que «el debate va más allá de las personas; tiene que estar en las propuestas».

La fiscalidad justa, la redistribución de la riqueza, la derogación de la reforma laboral, el fortalecimiento de los servicios públicos o el replanteamiento del modelo de las energías renovables deben centrar el debate. Sin embargo, reconoció que Yolanda Díaz es «la mejor ministra de Trabajo de la historia» y que tiene un perfil «potencialmente multiplicador a nivel electoral».

El secretario general del PCE en Aragón, Alberto Cubero, concejal de ZeC, tampoco oculta que Díaz puede ser clave para atraer al proyecto a más gente. «Yolanda a día de hoy es la mejor candidata para el proyecto de la izquierda a la izquierda del PSOE; la que más votos puede arrastrar», aseguró. «Otra cosa es que nosotros (el PCE) no aspiramos a que la unidad de la izquierda no sea solo electoral, sino que tenga sustento militante, social y sindical». Una máxima que comparte también el líder de IU.

A Cubero, concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, no le duelen prendas en reconocer que acudir a las urnas separados de Podemos en 2019 «fue un error». «Y hay que tratar de no repetir los errores», apostilló. Por eso, aseguró que la «aspiración» sería poder contar también con CHA en ese espacio de la izquierda común. Una fórmula que ya se ensayó en la coalición de CHA e IU en la Izquierda de Aragón en 2011, que logró un escaño al Congreso, que se turnaron el propio Sanz y Chesús Yuste.

Otros líderes destacados de Podemos, como su portavoz parlamentario y excoordinador en Aragón, Nacho Escartín, también abogan por un proyecto de «unidad». «Solo con la izquierda no se puede, ya lo dijo Anguita. Hay que abrir los espacios a la gente de las luchas sindicales y sociales y recordar que son los Gobiernos los que cambian la vida de la gente», reflexionó.

El camino se empieza a andar. Según confirmó Maru Díaz, ya hay contactos para seguir construyendo ese espacio en Aragón con la presencia de Yolanda Díaz e Ione Belarra. Y para contar con personas que salieron del proyecto y podrían regresar, aunque otros, como la diputada Erika Sanz, no se lo plantea porque las discrepancias siguen siendo palpables.