Una nueva brecha se ha abierto en el seno del cuatripartito aragonés. En esta ocasión, el consenso entre PSOE, PAR, Podemos y CHA se ha resquebrajado por la resignificación del homenaje a las víctimas de la guerra civil en Cariñena, antes un monumento franquista a los caídos y, desde el pasado sábado, un memorial a las víctimas «sin distinción de ideología» y «sin importar el bando». Tanto Podemos como CHA criticaron duramente ayer al Gobierno de Aragón (del que forman parte) por asistir al acto y por «equiparar víctimas con verdugos». Es más, tildaron de «equidistancia» el comportamiento con el monumento de Cariñena.

La líder de Podemos Aragón y consejera de Universidad, Ciencia y Sociedad del Conocimiento fue la primera en lanzar el revés a través de Twitter. «Como miembro del Gobierno de Aragón no comparto para nada estas declaraciones. Igualar a víctimas y a verdugos, a los que lucharon por la democracia y a los que la inmolaron no es memoria es blanqueamiento. Estas declaraciones no representan a Podemos Aragón», expresó ayer en la red social.

Contestaba Díaz a un tuit enviado por la cuenta oficial del Ejecutivo autonómico en el que se mostraba la presencia del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci (PSOE), en el acto de resignificación del monumento de homenaje y recuerdo a las víctimas de la guerra civil en Cariñena. «Objetivo: recordar a todas las víctimas de la contienda sin distinción de ideología, bando o circunstancias en las que combatieron», rezaba el mensaje oficial.

Faci es el principal responsable del Gobierno de Aragón en materia de memoria democrática, y como tal declaró el pasado sábado que las instituciones deben actuar «contribuyendo a cerrar unas heridas, durante mucho tiempo enquistadas, y que solo con actos como este pueden ofrecer descanso a los familiares de los fallecidos».

Por parte de CHA, las reacciones fueron menos beligerantes que las vertidas por los podemistas. La diputada en las Cortes de Aragón Isabel Lasobras escribió que la memoria democrática «no avala la equidistancia entre los asesinos golpistas y las víctimas por la defensa de la democracia», para pedir a continuación «dignidad, respeto y reparación».

Aún fue Podemos el que dio un paso más allá en una nota de prensa posterior, en la que tachaban de «inaceptable» el acto celebrado el sábado y exigía al municipio que «repare el daño a la democracia» realizado con esta iniciativa, «eliminando el vestigio franquista y levantando uno en defensa de las víctimas que lucharon en defensa de la democracia». Del mismo modo, los podemistas, en la voz de su responsable de Memoria Democrática, Fernando Rivarés, criticaron que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón asesorase al ayuntamiento de la localidad zaragozana gobernada por el PSOE en esta reasignación y que en su acto de inauguración participase el consejero de Educación, Felipe Faci.

Al debate abierto por Maru Díaz se sumaron voces del abanico político aragonés a lo largo de todo el día de ayer. El diputado de Izquierda Unida en el Parlamento autonómico, Álvaro Sanz, denunció que «la equidistancia hoy, tras más de cuarenta años de dictadura, silencio y represión a las víctimas, es una forma de blanquear al franquismo». Por ello, pidió al consejero Faci explicaciones para conocer «qué parte de la ley de memoria democrática equipara a víctimas y verdugos».

También en el ámbito municipal. Alberto Cubero, concejal de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, criticó que «para el Gobierno de Aragón son igual los que dieron un golpe de estado fascista que quienes defendieron la legalidad republicana». No hubo respuesta oficial por parte de la DGA, al menos en el escenario virtual donde se desarrolló la polémica.

Encontronazos

Después de una primera mitad de legislatura en la que el debate interno en el Ejecutivo autónomico fue una balsa de aceite, sobre todo debido a la colaboración unánime para superar la fase dura de la pandemia, los ánimos entre los socios de Gobierno comienzan a caldearse. Podemos ya anunció en la apertura del curso político que una vez superado el ecuador iban a ser «más ambiciosos». «Vinimos a gobernar para ser ambiciosos», aclaró Maru Díaz para anunciar el golpe de timón podemista.

Aquello se aseguró tras unos meses complicados para Diego Bayona, el director general de Medio Natural y Gestión Forestal (Podemos), que fue desautorizado en un par de ocasiones por el consejero de Agricultura, Joaquín Olona (PSOE). Las causas de las primeras brechas deben buscarse en las polémicas por el lobo y la gestión de los retenes anti incendios, a las que ahora se suma otra pugna que también tendrá calado nacional.