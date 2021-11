Lo que hace años parecía imposible es hoy una realidad, y ha sido un tema de debate de una de las mesas del XXII Congreso de Periodismo de Huesca. ¿Se puede hacer periodismo fuera de las redacciones? Tres han sido los ponentes, moderados por Pedro de Alzaga. Sandro Pozzi es en la actualidad un periodista freelance capaz de generar 12 millones de interacciones al mes con sus 32.000 seguidores en Twitter. David Martínez ha traído la página nobbot.es, la apuesta informativa de Orange. Y el youtuber Carles Tamayo, con 370.000 seguidores de sus reportajes de investigación en dicho canal.

Tres maneras muy diferentes de ver la información desde fuera de las redacciones y una pregunta en el ambiente: ¿Es todo periodismo?

Sandro es periodista y trabajó en El País para dejarlo y entrar en Twitter. “ La tecnología ha hecho que los periodistas que vamos por libre lleguemos a la audiencia. La clave es ser único, honesto y veraz. En las redacciones, los periodistas corren el peligro de convertirse en clones porque en los últimos 20 años se ha prestado mucha a tención a hacer el mismo periodismo y se ha despreciado el valor de cada periodista”, ha asegurado, añadiendo que “no somos enemigos, somos un puente para ayudar a los grandes a sobrevivir en el futuro”. Su trabajo, lo ha definido, es “ordenar el caos de la información que hay y que a la gente le interesa”.

David Martínez expuso la apuesta informativa de Orange a través de nobbot.es, que realiza un grupo de periodistas para la marca. “Somos más que un medio de marca, somos un medio alrededor de una marca, y las temáticas que tratamos son tecnología, medio ambiente, sostenibilidad, feminismo…”. La página cuenta con alrededor de un millón de visitas al mes.

“Las empresas tenemos que tocar todos los palos. Hacemos contenido de calidad que incluso aparecen en libros de Bachillerato. Hemos ganado premios en los que estábamos compitiendo con agencias como Efe o Europa Press. Y nos ha dado una entrevista el presidente Pedro Sánchez para hablar sobre las fake news”, ha argumentado. “Cuando dicen que esto no es periodismo (…), decidirlo vosotros”, ha preguntado a la audiencia.

Muy diferente fue la exposición del youtuber Carles Tamayo. “Yo empecé a hacer lo que hago por curiosidad. No soy periodista. Mi público es de 18 a 34 años que no consumen medios tradicionales. Mi intención es transmitir a la gente que no ve televisión que hay cosas que están bien”, ha argumentado este profesional que no se define como periodista “porque a mí lo que me interesa es el contenido”.