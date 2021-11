El director de 'el Periódico de España', Fernando Garea, ha presentado el nuevo diario de Prensa Ibérica, editora de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el XXII Congreso de Periodismo de Huesca. Un nuevo periódico 'online', que también se publica en papel de lunes a viernes, y cuyo objetivo es “contar lo que ocurre en toda España, no solo en Madrid”. El proyecto se ha presentado junto a otras cinco nuevas propuestas periodísticas: el 'Noticiario Matinal Aragonés', la serie 'Pueblo en pueblo', 'El Debate', 'The Objective' y 'Baynana.es', en una sesión que ha estado conducida por Antonio Rubio, periodista, director del Máster de Investigación de Maldita.es/URJC y presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación.

“Estamos en la lucha contra el odio y la xenofobia y contra el machismo, que nos hace mucho daño como sociedad", detalló Garea. “Creo que hay un exceso de periodismo declarativo, hay que profundizar y queremos hacer un periodismo de calidad", ha explicado Garea.

Entre los nuevos proyectos destacar, por ejemplo, el ‘Noticiario Matinal Aragonés’. El noticiero se realiza en aragonés y se puede ver en Twitter, donde ha llegado a alcanzar 160.000 visualizaciones. Jorge Pueyo ha destacado ser “un intruso” por ser abogado. “Lo hago como un hobby intentando empatizar con la gente desde la lengua de Aragón. El aragonés tiene 10.000 hablantes. Pero las redes han ayudado a dignificar la situación de la lengua, que se valora más allá de nuestras fronteras".

'Baynana.es' es la primera revista digital en árabe y español sobre sociedad, cultura, historia y derechos humanos, creada por refugiados y personas migrantes. De 'The Objective', Álvaro Nieto ha explicado que el proyecto que saldrá el 20 de noviembre vive una nueva etapa como medio moderno y joven, con una cuidada estética y una sección potente de opinión. Y sobre 'El debate', Bieito Rubido ha expuesto que se pretende dar “una visión de la actualidad desde el punto de vista del humanismo cristiano, la defensa de la unidad de España y de la defensa democracia”.

🗣️@mohammed_shobat: "Lo más importante para nosotros es dar información de calidad para gente que no habla bien español. Este es uno de los problemas que tuvimos nosotros al llegar. Nuestra misión es mostrar diferentes puntos de vista de la comunidad árabe en España" pic.twitter.com/AHoAxzTq2d — Congreso de Periodismo de Huesca (@congresodigital) 5 de noviembre de 2021

Las conclusiones

Previo a la clausura, Darío Pescador ha expuesto las conclusiones de este congreso. El periodista y consultor experto en medios digitales, tras recordar la pandemia y las condiciones en las que han tenido que trabajar los periodistas este año, ha repasado lo acaecido en estas tres jornadas de congreso: la entrega del Premio Porquet a la corresponsal de 'La Vanguardia' Beatriz Navarro; el mensaje de Pedro Vallín de que "hay que despolitizar los medios porque los ciudadanos quieren volver a sus asuntos"; la exposición del director de 'La Vanguardia', Jordi Juan, que las redacciones actuales le parece "agencias bancarias que hacen números con 'clicks' y algoritmos", pero que también obliga a tener un contacto constante con los ciudadanos "porque si no, nos retratamos"; los ejemplos de tres mujeres periodistas exiliadas en España, "que nos han recordado que tenernos una deuda de respeto y reparación", y la mesa redonda sobre Twitter, "una red que usa a diario el 84% de los periodistas y es un arma de doble filo porque el político también se pone en contacto directo con los ciudadanos" y evita la tradicional rueda de prensa; cómo las marcas empiezan a hacer periodismo.

También la conversación del presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian afirmando que "no tiene sentido traicionar la confianza de su lector en busca de sus beneficios"; porque, ha afirmado Darío Pescador, "no podemos convertirnos en algo que no somos porque no solo nos deshumaniza sino que no funciona", porque "las personas no son algoritmos ni tecnología, y los nuevos proyectos nos acercan al mundo árabe y a debates más civilizados, y las nuevas narrativas nos permiten exponer la violencia de género y el machismo"

Posteriormente se hizo entrega al activista informático Jaime Obregón el Premio Blasillo de Huesca 2021. "España necesita que se liberen los datos mercantiles y que la actividad de empresas e instituciones sea transparente y pública", ha asegurado al recibirlo. "Este premio para mí es un accésit a la irreverencia hacia los políticos, hacia las instituciones que no publican los datos que son públicos y si algo se reconoce aquí es la importancia de la transparencia", ha concluido.

Y para finalizar, dos mujeres periodistas aragonesas muy ligadas a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, como son Lola Ester y Andrea Ropero han cerrado esta edición del congreso con una conversación constructiva a la vez que crítica sobre el actual panorama del periodismo desde dos puntos de vista generacionales diferentes. Lola Ester ha trabajado en este diario desde su fundación y hasta su jubilación. Mientras que Ropero trabajó en sus inicios de profesión en esta redacción como becaria. Ropero ha dado por concluida esta edición con una frase contundente: "Falta mucha dignidad y sobra mucha precariedad".