Aragón ha sido elegido para albergar el 'Diálogo sobre el Futuro de la España Despoblada', una iniciativa que se ha nutrido de varias mesas de trabajo y participación que han comenzado este lunes en Teruel, ciudad escogida por ser considerada una referencia en el desarrollo de iniciativas orientadas al cambio del modelo territorial y la puesta en valor de los espacios más despoblados de España. Partiendo del presente, se quiere imaginar el futuro, planteado con fecha 2050, año en el que se calcula que los municipios de menor tamaño en España perderán cuatro millones de habitantes.

Se trata pues de diseñar una estrategia para frenar la pérdida de dinamismo económico y social de los municipios más pequeños y lograr el equilibrio territorial entre el medio urbano y el rural será uno de los grandes retos a los que se enfrentará nuestro país. Las preguntas están planteadas: ¿Cómo podremos mejorar las condiciones de vida en los municipios de menor tamaño de España? ¿Cómo podremos hacer llegar los servicios a los municipios menos poblados? ¿Qué necesitan los jóvenes para vivir en el medio rural? ¿Es necesario un pacto de Estado para abordar estas dificultades y necesidades? Las respuestas deben llegar entre hoy y mañana. Para eso se han desplazado hasta Teruel dos ministras, el pressidente de Aragón, consejeros, presidentes de diputaciones y abundantes expertos.

José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, ha inaugurado la mañana en el campus de Teruel recordando que, por ley, su institución debe colaborar en la vertebración del territorio. "En la cumbre sobre el planeta (Glasgow) hemos hablado del territorio y de que la economía descarbonizada no será posible si no contamos precisamente con el territorio, con las personas que lo hagan viable habitándolo con dignidad y perspectivas de futuro".

Emma Buj, alcaldesa de Teruel, ha explicado que en esta tierra "llevamos muchos años trabajando para que se entienda que la despoblación es un problema de Estado" y para que se entienda que "la gente se va" de estas zonas "porque no hay trabajo, no porque no hay servicios. Si hay gente, habrá servicios", ha afirmado la primera edil turolense, que ha dejado una petición a la ministra de Justicia Pilar, Pilar Llop, presente en el acto: "Todas las leyes deberían pasar un filtro de ruralidad. Hay que saber primero cómo van a afectar a los territorios para no vivir en realidades paralelas".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que la idea es "acercar la Justicia a los territorios para que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios judiciales incluso en los lugares más pequeños", para lo que se ha referido a una red vertebradora a través de las oficinas de Justicia que ocuparán el lugar de lo que soy se conoce como juzgados de paz. "Ahí podrían hacer todo tipo de trámites judiciales e incluso celebrar vistas telemáticas".

"Necesitamos cohesión territorial, pero también digital. Queremos lograr la interoperabilidad con los sistemas de las comunidades. Necesitamos un país donde haya igualdad porque sin igualdad no hay libertad. No la hay cuando los ciudadanos no pueden elegir dónde quieren vivir", ha afirmado la ministra.

Por su parte, Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, ha admitido que no hay fórmulas mágicas para luchar contra este problema. "Hay que hacer atractivo el territorio, sacar el valor diferencial del mundo rural y no competir con las ciudades", ha dicho la turolense, que recientemente fue nombrada secretaría general de Reto Demográfico en la Ejecutiva Federal del PSOE. "Hay una desigualdad, pero esto no debe suponer una confrontación. Necesitamos alianzas empresariales, sindicales e institucionales".

"A mí me gusta más hablar de España desaprovechada", ha explicado Mayte Pérez, que ha recordado las 130 medidas que ha tomado el Gobierno de España y la aportación que se ha hecho desde Aragón con la dinamización del medio rural.