Mayte Pérez ha revalidado este sábado su liderazgo al frente del PSOE de Teruel en el X congreso de la formación. La proclamación ha tenido lugar este mediodía, en un proceso de renovación sin sorpresas al no tener Pérez ningún oponente, como ya ocurrió a nivel federal con Pedro Sánchez y a escala autonómica, con Javier Lambán. El secretario general de los socialistas aragoneses ha clausurado el congreso, al que también han asistido los secretarios provinciales de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y quien será elegido en Huesca, Fernando Sabés, junto al secretario de Organización, Darío Villagrasa.

Pérez llega fortalecida a la cita provincial después de haber sido elegida para formar parte de la Ejecutiva federal, donde junto a la ministra de Educación, Pilar Alegría, reforzó la presencia de la comunidad en el máximo órgano de dirección del PSOE. Además, el partido puso en sus manos uno de los grandes asuntos de la agenda política nacional, el reto demográfico, donde se jugarán, también, miles de votos en las próximas citas con las urnas.

Mayte Pérez ha terminado su discurso recordando la figura de Joaquín Carbonell y una de sus canciones, De Teruel no es cualquiera. "De Teruel no es cualquiera, pero cualquiera es bienvenido en Teruel", ha dicho Pérez, antes de pasarle la palabra al secretario general, Javier Lambán.

La líder de los socialistas turolenses ha reivindicado la "necesidad de crear una sociedad sin chantajes, de construir una sociedad desde la responsabilidad de lo común". "No podemos pedir todo porque es imposible; tenemos que priorizar", ha reflexionado, en una velada mención a formaciones como Teruel Existe, propuestas "cantonalistas", ha vuelto a señalar Pérez, que tan solo se focalizan en su beneficio "propio". "¿De verdad podemos exigir todas las infraestructuras? Nosotros sí que tenemos claro cuáles son nuestras prioridades", insistió.

La secretaria general ha vuelto a hacer gala del trabajo realizado por los socialistas durante décadas. "Reivindiquemos la política de los hechos frente al tal vez y el quizás. Si hoy decimos que vamos a hacer un museo de la Guerra Civil, la gente puede estar segura de que lo haremos, porque ya lo hemos hecho con otros muchísimos proyectos, como el aeropuerto, Motorland… Unos proyectos que eran pioneros y que hoy, todos y todas defienden", ha puntualizado.

La "pasión" ha sido el lema que ha protagonizado el cierre del 10 congreso provincial en Teruel. "Reivindiquemos con pasión, pero sin fanatismos. Reivindiquemos las mejoras que necesitamos, pero situémonos a la cabeza de la transformación social y económica", ha demandado.

"Si el partido no es un fin en sí mismo, tampoco la despoblación. Llevamos mucho tiempo trabajando. La despoblación no es un medio ni un fin para existir. Es la realidad que llevamos transformando 25 años día tras día en los gobiernos y las instituciones", ha reivindicado.

Lambán ha profundizado en la idea de que Teruel no puede presentarse ante España como una "plañidera". "Teruel no tiene ningún motivo para presentarse a España como una plañidera que es lo que algunos hacen para vergüenza de la provincia de Teruel. Teruel tiene que ir por España pisando fuerte, presentarse como un ejemplo de lo que hay que hacer para salir de la postración en la que esta provincia estuvo sumida durante siglos. Y los socialistas tenemos que ser la levadura para que eso sea realidad", ha insistido.

El presidente autonómico ha mostrado su "orgullo" por el funcionamiento del cuatripartito y ha llamado al PP a abandonar su posición siempre contraria al Gobierno. "El PP solo está dispuesto a llegar a acuerdos cuando gobierna. En la oposición, prefiere que el país se caiga a trozos que llegar a acuerdos con el PSOE. Yo no me cansaré de insistir al PP para que reconsidere esa actitud, que sean patriotas de verdad porque, si no, seguiremos avanzando pero lo haremos sin la aportación de una parte fundamental de la representación política", ha subrayado Lambán.

Los socialistas turolenses han aprobado, además de la candidatura de Mayte Pérez, la Ejecutiva Provincial de Teruel con el 100% de los votos.