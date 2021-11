El Instituto Tecnológico de Aragón Itainnova ha sido el escenario este lunes de la jornada Aragón Digital Innovation Hub (DIH): Instrumento Europeo para la década de la Digitalización. Aragón DIH tiene como socios fundadores al Instituto Tecnológico de Aragón Itainnova, el Instituto Aragonés de Fomento IAF y la Universidad de Zaragoza.

En esta cita, en la que ha participado cerca de un centenar de empresas, se han dado a conocer las estrategias europeas y las oportunidades de digitalización presentes y futuras, así como el papel fundamental que brindan los DIHs en esta transformación con el firme objetivo de mejorar la competitividad del ecosistema empresarial y de innovación europeo.

A esta sesión han asistido la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz; el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; y la directora del IAF, Pilar Molinero.

Maru Díaz ha destacado que el DIH es un "claro caso de éxito", que constituye "una herramienta de innovación y transformación digital crucial para el ecosistema industrial aragonés en su progreso hacia una digitalización más global y perfecta, en la línea que marca no solo Europa sino también el propio signo de los tiempos".

En este sentido, ha elogiado la capacidad de anticipación de Itainnova, al especializarse en computación de alto rendimiento y sistemas cognitivos, "espacios en torno a los que girará la sociedad del futuro" y el acierto de apostar por su aplicación en la logística, la robótica o los procesos industriales, donde Aragón ya cuenta con grandes potencialidades.

Inteligencia Artificial

Como muestra del trabajo realizado en ese campo en Aragón, ha citado la reciente concesión por parte del Ministerio de 2,2 millones para la puesta en marcha del supeordenador Cesaraugusta IV, que será un importante apoyo para el DIH. Además, ha anunciado la presentación, en el primer trimestre de 2022, de la Estrategia Aragonesa de Inteligencia Artificial, en cuyo desarrollo también está participando el Centro de Innovación Digital de Aragón.

"Aragón tiene una gran oportunidad para convertirse en referencia de ámbitos con un gran poder disruptivo y que marcarán la diferencia en los próximos años, generando empleo de calidad, reteniendo y atrayendo talento", ha concluido.

Por su parte, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha subrayado que "la digitalización es fundamental en el plan de recuperación tras la pandemia" y ha llamado a ir más allá y "participar en el liderazgo mundial desde una estrategia regional como el Aragón DIH, en el que se crean sinergias y se favorecen ecosistemas digitales y que presenta una apuesta ambiciosa por la Inteligencia Artificial (IA) y las tecnologías Big Data, con servicios imprescindibles como la supercomputación y las soluciones Cloud".

Una alianza en la que el campus público aporta formación e investigación como ejes prioritarios, ha dicho el rector, para que "las empresas mejoren su competitividad y sus oportunidades de crecimiento". "El avance de la tecnología debe impulsar siempre un crecimiento sostenible e inclusivo", ha concluido, al recordar el compromiso de la Universidad de Zaragoza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La directora del Instituto Aragonés de Fomento, Pilar Molinero, ha manifestado que "la digitalización se ha convertido en una herramienta esencial, me atrevería a decir que es imprescindible para la competitividad de las empresas y su supervivencia en el mercado".

"De hecho —ha continuado— es uno de los ejes prioritarios en todas las estrategias y políticas públicas europeas, nacionales y regionales: la Estrategia de Recuperación Económica y Social, el Plan Aragón Puede, que canaliza los fondos europeos Next Generation, y la visión del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial en la presente legislatura de un Aragón verde, digital y social. La digitalización está presente en las principales líneas de ayudas del Departamento a través del IAF, ya sea para empresas turísticas, comerciales o industriales".

Asamblea de socios y casos de éxito

La Jornada ha contado con ponentes de relevancia europea y nacional. Al finalizar la sesión, se ha celebrado la Asamblea General de Socios del Aragón DIH, donde se han dado a conocer las actuaciones realizadas, los planes de futuro y cómo participar activamente.

Han intervenido Sandro D'Elia, Programme Officer at European Commision —Technologies and systems for digitising industry—. En su ponencia, ha dado a conocer los aspectos clave de los DIH y cómo se integran estos instrumentos en la estrategia europea de innovación. Por su parte, Jordi Llinares, subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha explicado cómo pueden ayudar los Digital Innovation Hub a cumplir los objetivos de innovación definidos desde el Ministerio.

Asimismo, han contado con los testimonios de representantes de las empresas Bitbrain y ElectroIngenium. La primera es una pyme seleccionada en la primera convocatoria de la Red EUHubs4Data, y la segunda en la primera convocatoria de la Red DigitBrain.

Financiado por un programa europeo

Financiado por Horizonte 2020, el proyecto DIGITbrain tiene como objetivo permitir que las pymes y empresas de mediana capitalización europeas del sector fabricación se beneficien de un nuevo concepto de modelo de negocio basado en IA, llamado fabricación como servicio o MaaS (por sus siglas en inglés).

La convocatoria DIGITbrain está dirigida a usuarios finales (pymes y empresas de mediana capitalización), proveedores de tecnología, centros de investigación, proveedores de computación de altas prestaciones (HPC) y hubs de innovación digital (DIH), ubicados en la UE, países asociados a H2020 o Reino Unido.

El objetivo de los experimentos es implementar casos de usos concretos basados en la tecnología de gemelos digitales, que consiste en una réplica virtual de los productos, servicios y procesos para optimizar su gestión. Los proyectos pueden cubrir todos los segmentos del sector de fabricación, como fabricación discreta, producción continua o construcción.

Por su parte, el EUHubs4Data es un nuevo proyecto europeo que va a suponer un gran impulso a la economía de las empresas de toda Europa gracias al uso de tecnologías inteligentes basadas en Big Data y en la Inteligencia Artificial. Es el proyecto elegido por la Comisión Europea para construir la Federación Europea de DIHs especializados en tecnologías asociadas a los grandes volúmenes de datos (Big Data).

Itainnova, y por extensión el Aragón DIH, es uno de los 10 i-Spaces europeos seleccionados por la BDVA como centro de referencia en este campo. EUHubs4Data cuenta con un presupuesto de 12,5 millones de euros, y su objetivo es el de acompañar a las empresas en su camino hacia la digitalización, acercándoles todas aquellas tecnologías inteligentes basadas en el dato.

Aragón DIH tiene como meta hacer un Aragón líder, más fuerte y competitivo en el nuevo Mercado Único Digital. Alcanzar este propósito requiere de colaboración ya que es fundamental tener masa crítica y diferenciación. Aragón DIH ofrece este marco de trabajo, fundamental para conseguir un Aragón líder digital, verde y social.