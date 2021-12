Las compras de test de antígenos en las farmacias de Aragón llevan semanas al alza, pero más todavía ahora con las fiestas de Navidad a la vuelta de la esquina. El aumento de la demanda, en un contexto de negocio, ya ha provocado también que el precio de estas pruebas rápidas suba como la espuma y, en un mes, la diferencia es ya de 2 euros o algo más.

«El test del distribuidor más habitual tenía un precio de venta a farmacia de 2.20 euros y ahora está en 3.80. Luego hay que añadirle los gastos y demás, lo que conlleva también una subida para el ciudadano», explica a este diario Manuel Arribas, jefe de compras de la farmacia Artal de Zaragoza.

En el caso de esta botica, ellos no han elevado el precio de los test porque hicieron «una gran compra» ya en octubre y disponen de material suficiente. Sin embargo, los establecimientos que no adquieren al por mayor (que son bastantes, en función del volumen de ventas que tienen) ahora se han quedado sin test y sí deben pagar más. «Aquí hicimos acopio de muchas unidades para garantizar la distribución en Navidad, pero obviamente no todo el mundo puede. Si hay desabastecimiento en el mercado, los precios siempre se disparan», confirma Arribas.

En España son tres las distribuidoras que importan los test y que ya han dado situaciones de falta de material de forma puntual. Un cliente cuenta a este diario que el 9 de diciembre, en una farmacia de Zaragoza, pagó 3,95 euros por un test de antígenos que permitía hace la prueba tanto de saliva como nasal, mientras que el 13 diciembre (el lunes pasado), abonó 6,49 por un modelo que solo era nasal. En otras boticas, el precio de un nasal es de 4,50 frente a los 6,50 euros por los que se venden en otro, mientras que en muchos establecimientos se agotó este producto sobre todo durante el reciente puente festivo.

A pesar de la subida de precios, la demanda de test, que se ha multiplicado por tres en las últimas semanas, no cesa. La población quiere afrontar las fechas navideñas con mayor tranquilidad y por eso muchas personas recurren a ellos, sin tener en cuenta el precio, con el fin de evitar encontrarse con familiares y amigos si están contagiados. Los resultados son rápidos, porque están en unos 15 minutos.

Los test de antígenos, que llegaron a las farmacias a finales de 2020, se venden individualmente, pero también en lotes de 5, 10, 50 o 100, entre otros. Y es «muy importante», según recalca Arribas, que las indicaciones del test sean las correctas. «La legislación vigente impide que los test sean importados por cualquier empresa, por lo en España son tres las compañías. Es muy importante que el cliente sepa que los test autorizados, tanto los nasales como los de saliva, deben llevar la CE y 4 dígitos», señala este experto en compras farmacéuticos.

Habitualmente, los más vendidos son los que ofrecen un hisopo que se introduce en la nariz para tomar la muestra. Sin embargo, últimamente hay muchas compras de los de saliva, seguramente propiciadas por las alta transmisión de contagios entre los más pequeños. «Es cierto que para niños y ancianos es un test más cómodo porque es más fácil a la hora de tomar la muestra. Sí hemos notado más demanda», apunta Enrique Eguizábal, propietario de una botica en la localidad de La Joyosa. «Aquí hemos notado una subida del 30% de la venta de test de saliva», apunta Arribas.

El PCR sigue rondando los 100 euros

«En general, los precios de las pruebas diagnósticas se mueven entre una horquilla de 5 a 10 euros», añade Eguizábal respecto al gasto que deben desembolsar los clientes que necesiten un test.

Por otro lado, en todo momento se debe tener en cuenta que la fiabilidad del resultado no es del 100%. Hasta la fecha, la prueba diagnóstica del covid más fiable sigue siendo la PCR, pero también es la más costosa (unos 100 euros) y sus resultados tardan en conocerse entre 24 y 48 horas.

En el caso de los test de antígenos, estos son fiables porque detectan el contagio de covid especialmente en personas con síntomas de coronavirus cuando la carga viral es alta. De hecho, cuando hay una elevada sintomatología la sensibilidad de los antígenos es próxima al 90%. Por contra, si el paciente está ya en la fase final de la enfermedad, es muy posible que el test no detecte su positivo. Si se tienen síntomas pero el test da negativo lo que se debe hacer es una PCR para confirmar si dicho dato es correcto.