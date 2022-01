Aragón ofertará en la próxima convocatoria de oposiciones en Educación 658 plazas en ocho especialidades. La publicación de la prueba será el 9 de febrero y los interesados podrán inscribirse entre el el 10 de febrero y el 2 de marzo, según han conocido esta mañana los sindicatos en una mesa técnica. Las oposiciones se celebrarán a finales del mes de junio, aunque todavía no hay fechas concretas.

De las 658 plazas, 578 son de acceso libre, y del resto, 55 están reservadas para discapacitados, 6 para víctimas de terrorismo, 6 para transexuales y 13 para víctimas de violencia de género.

Otra de las novedades de la reunión es que ya se conocen qué pruebas se realizarán en cada provincia. En Huesca tendrán lugar las pruebas de Filología francesa, Educación física y Audición y Lenguaje; en Teruel, Filología inglesa, Música y Pedagogía terapéutica. Y en Zaragoza, las más numerosas, las de Educación Infantil y Primaria. En estas especialidades se ofertan 180 ( 157 libres y 23 reservadas) y 145 (127 y 18), respectivamente, mientras que son 130 para inglés (114 y 16), 42 (38 y 4) para Música, 54 (47 y 7) para Pedagogía terapéutica, 28 (26 y 2) para Audición y Lenguaje; y 20 (18 y 2) para francés.

Además, Educación ha confirmado a los sindicatos que estas oposiciones se regirán por el decreto 276, a diferencia de las anteriores en el que había sido modificado. Esto significa un cambio en el número temas a elegir en las especialidades con no más de 25 temas (dos en lugar de 3); y también afecta a la puntación por experiencia docente (el máximo de años computables es 5 y no 10 como hasta ahora). El sindicato CGT considera esto un “prejuicio para las personas que tienen más experiencia docente”, ya que hasta ahora “contaba más”; y critican “la premura en convocar las oposiciones” para evitar el ‘icetazo’, con el que se pretende reducir la temporalidad de los interinos, por el que los empleados públicos temporales que llevan más de diez años con plaza que no ha sido convocada accederá al puesto sin oposición.

Otro de los cambios, será que se eliminan las preguntas cortas ya que en las últimas pruebas “habían derivado en cuestiones cortas sobre legislación”, así que se reduce a preguntas largas y práctica. En el resultado se valorará el 66% de la oposición y el 33% de la fase de concurso.