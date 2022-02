Grupo Sesé, Indavi, Hospital San Juan de Dios, Obra Social Nuestra Señora del Carmen y Juan Royo, recibieron el pasado mes de diciembre los Premios Responsabilidad Social en Aragón 2021 en la sexta edición de estos galardones que se entregaron en el transcurso de la jornada anual de la Responsabilidad Social en Aragón. Una cita en la que también recibieron el Sello RSA 2022 un total de 1.141 organizaciones aragonesas, rebasando ya con creces la barrera de las mil entidades comprometidas con la responsabilidad social en la comunidad.

Un año más, el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a través del Instituto Aragonés de Fomento, quiso aprovechar la jornada de entrega de los Premios RSA para dar a conocer, a través de sus protagonistas, los premiados, las experiencias de éxito en la gestión socialmente responsable de empresas, personas o entidades de la comunidad que son un ejemplo de ello.

Nuevo hito

Además, 1.141 organizaciones de la comunidad ya lucen el Sello RSA 2022, un reconocimiento dentro del Plan de Responsabilidad Social del IAF que distingue a las empresas y entidades con medidas de responsabilidad social implementadas o en proceso de adopción, y que demuestren un compromiso por mantenerlas. Un distintivo que nació en 2016 con 119 organizaciones fundadoras del plan y que en tan solo seis años ya ha alcanzado la cifra de 1.141 entidades comprometidas socialmente.

Y no solo eso, desde 2018 existe también el Sello RSA+ que busca impulsar que las organizaciones poseedoras del Sello RSA profundicen en aspectos clave como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral: el impulso de la igualdad, primando las mismas oportunidades y el principio de no discriminación; el voluntariado y acción social; la implicación de las organizaciones en la promoción de la cultura en Aragón; y el compromiso de las organizaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Un sello que representa un plus extra de compromiso y que en la actualidad tienen 183 entidades.

Ejemplo de fortaleza

Por todo ello, el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, que fue el encargado de cerrar la jornada anual, destacó que todas las empresas premiadas y las poseedoras del Sello RSA y RSA+ son «ejemplos de hacer las cosas bien y contribuyen a crear una sociedad más justa y solidaria». Sobre ella, Aliaga destacó «su capacidad para superar las dificultades y el enorme reto que ha supuesto la pandemia» e insistió en que «hemos sabido estar a la altura de la sociedad, que es un ejemplo de nuestra fortaleza en responsabilidad social».

Por último, el vicepresidente incidió en la importancia de enfocar la economía hacia la responsabilidad social «como ya hicimos los aragoneses, incluso antes de que la ONU se pronunciara sobre esta recomendación» y recordó que, «cuando se diseñaron los sectores esenciales en pandemia, los agentes económicos y sociales se sumaron al esfuerzo de conseguir dar un servicio necesario para los ciudadanos».

Reflexiones

La jornada anual de la Responsabilidad Social en Aragón permitió también conocer las Reflexiones en tiempos de incertidumbre de Juan José Almagro, profesor y Doctor en Responsabilidad Social, para quien la sociedad está viviendo un cambio de época, en el que no sabemos qué va a ocurrir, pero que debe tener como guía a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y donde se debe avanzar hacia la multilateralidad. «La llegada de Trump supuso que pareciera que todo debía empezar por lo local, pero las alianzas público-privadas deben ser globales. La multilateralidad es absolutamente necesaria, como lo es un liderazgo solidario y compartido, frente al antiguo solitario»; el mundo necesita «menos influencers y más referentes», afirmó.

El broche de oro a la jornada lo puso la magnífica actuación del Coro inclusivo Cantatutti de la Universidad de Zaragoza, uno de los proyectos en los que se puede colaborar a través de la Ventana a la cooperación del Plan RSA.

Premios RSA 2021

Categoría Gran Empresa

Grupo Sesé

Grupo Sesé es una empresa de transportes que ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para la cadena de suministro a través de sus divisiones de transporte, logística, servicios industriales, e-comerce y forwarding. Buena práctica premiada: Piensa en verde, actúa en azul.

La empresa, que fue creada en 1965, está presente en 20 países, situando a Aragón dentro del marco del transporte internacional. Además, en sus más de 10.000 empleados se fomenta el trabajo en equipo, la innovación, la ética y la pasión, que han sido los soportes para poder estar donde están. Uno de los valores de Grupo Sesé es la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, lo que les ha llevado a desarrollar la práctica que les ha sido reconocida. Su camino hacia la descarbonizacion comienza en 2009, cuando empezaron a medir su huella de carbono, y en 2019 consiguen su objetivo de reducir su huella de carbono en un 10%, alcanzando una reducción del 16% en sus instalaciones en un año. Lanzan la Cátedra Sesé junto con la Universidad de Zaragoza, donde una de las líneas de trabajo es la investigación para la reducción de la huella de carbono en toda la cadena de suministro. Asimismo, el objetivo final de Grupo Sesé es conseguir convertirse en una empresa neutra en emisiones en el 2050.

Categoría Pyme

Indavi

Indavi es un centro de formación, empleo e informática situado en Caspe. En la actualidad cuenta con once empleados, que trabajan para ofrecer un trato cercano a los alumnos bajo la filosofía Personas trabajando para personas. Buena práctica premiada: La conciliación en la formación.

Indavi nace en 2001 para dar respuesta a las necesidades del medio rural, creciendo poco a poco hasta convertirse en centro de formación de referencia en el mundo de la informática y en la obtención de empleo. El centro cuenta con 14 certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, y distintas especialidades que les han permitido formar a más de 12.000 personas, basando su filosofía en la cercanía de trabajadores y alumnos. Tras comprobar que durante los periodos festivos sufrían ausencia de algunos de sus alumnos al tener que cuidar de sus hijos, decidieron que un aspecto a reforzar sería la conciliación, y lo han hecho mediante la creación de los campos de conciliación de robótica, repasos, desarrollo de videojuegos, informática, mecanografía, pintura o Indavi junior chef, permitiendo así a los padres y madres que quisieran asistir a las formaciones que lo pudieran hacer con total tranquilidad, centrándose 100% en la formación y aportando de igual forma un beneficio a los propios niños, que se benefician de una formación complementaria que ayuda a mejorar sus capacidades y su aprendizaje.

Categoría Autónomo/a

Juan Royo

Juan Royo es un economista especializado en sostenibilidad, amante del cómic y defensor de las personas con discapacidad tanto física como intelectual. Funda la revista en línea culturaRSD.com, donde acerca la responsabilidad social a las empresas bajo el pensamiento de que la satisfacción colectiva maximiza la satisfacción individual.

Para Juan Royo, «el caos es el orden que todavía no comprendemos», por lo que este premio para él es una muestra de la bondad de la serendipia, es decir, la circunstancia de encontrar por casualidad algo valioso que no se buscaba. Tras muchos años trabajando como profesor asociado y en diferentes empresas del sector de la economía, en 2011 nace su despacho profesional y funda la revista en línea culturaRSC.com, junto con Iván Ordovás y José Antonio Ávila, que le ha llevado a obtener este reconocimiento. La trayectoria profesional de Juan Royo aúna sus dos pasiones, la economía y el cómic, ámbito en el que ha sido premiado por el Salón del Cómic de Barcelona y por la Asociación de Autores de Cómic de España, galardonando su labor de divulgación. Asimismo, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considera que la medición del impacto social y medioambiental es imprescindible para afrontar los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad, puesto que, tal y como afirma, «la sostenibilidad es el único camino para hacer negocios».

Categoría Entidad

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

La parroquia Nuestra Señora del Carmen es una entidad que ayuda a personas en situación de pobreza y exclusión social para contribuir en su integración laboral y en su desarrollo integral. Buena práctica premiada: Centros de acogida para mujeres sin hogar de diferentes perfiles.

Más de 300 voluntarios atienden diariamente a casi 430 personas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ofreciendo un techo a 130 de ellas. Desde la entidad apreciaron un aumento de las mujeres que se encontraban en la calle, pasando de un 8% de los casos en 2016 a un 18% en 2020, por lo que decidieron comprometerse y desarrollar cuatro proyectos distintos para cubrir los diferentes perfiles, adaptándose al usuario. Han hecho cinco viviendas para mujeres solas y para familias monoparentales de mujeres con niños, además de un segundo proyecto de residencias para familias monoparentales de mujeres con niños que necesiten más apoyo. También han desarrollado un centro terapéutico y un internado para mujeres, y por último, han llevado a cabo un proyecto de acogida para mujeres sin hogar, posiblemente pionero en España, tratando que sus instalaciones sean un hogar para estas mujeres, a través de un grupo de trabajadores sociales que brindan apoyo y cariño. Este trabajo lo realizan conjuntamente con el albergue municipal para una mejor sostenibilidad, resaltando la ética, la transparencia y el compromiso.

Categoría ODS

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

El hospital San Juan de Dios ha mostrado un total compromiso con los los Objetivos de Desarrollo Sostenible en diferentes líneas , siendo este un pilar fundamental que le ha llevado a obtener este reconocimiento. Buena práctica premiada: La responsabilidad en el ADN del hospital.

Este hospital privado sin ánimo de lucro es un referente en atención a la cronicidad desde que se fundó en 1953. Le avalan sus casi 70 años de trayectoria adaptándose a las necesidades sanitarias y sociales de Aragón, con más de 300 empleados y 150 voluntarios. La responsabilidad en el ADN del hospital se divide en dos áreas: por un lado, en Personas para personas, cuentan con servicios para humanizar la sanidad. Destaca su servicio de telefarmacia, que entrega medicación en el domicilio para una mayor accesibilidad, el proyecto Chiquitines, que ofrece asistencia bucodental gratuita a niños de entre cero y seis años con discapacidad, o los talleres de prevención y defensa frente a agresiones. La segunda área, Curar y cuidar la tierra, se fundamenta en la reducción de su huella de carbono a través de un Plan de Mejora Ambiental. En 2020 su huella de carbono fue un 85,8% menor que en 2016. Entre sus acciones para lograrlo destaca la implantación de coches eléctricos para la atención domiciliaria, el uso de energía de origen renovable o la minimización de residuos.