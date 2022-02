Si un profesor de Aragón pasara a dar clase en otra comunidad «mejoraría sin duda sus condiciones laborales». Esta es una de las principales conclusiones del informe El profesorado peor tratado de España, que ha realizado CCOO teniendo en cuenta los criterios de las retribuciones, el número de horas lectivas y la estabilidad. Los profesionales aragoneses están en el «furgón de cola», han asegurado esta mañana los autores del informe, Guillermo Herraiz, secretario general CCOO Enseñanza Aragón; Jesús Caudevilla, responsable de salud laboral y Esmeralda Gómez, secretaria de igualdad.

Esta situación no es nueva el sector educativo de la comunidad sino que viene de lejos y lo quieren hacer público como balance del final cercano de la legislatura. De hecho, el secretario general CCOO Enseñanza Aragón ha señalado que las dos legislaturas de Gobierno socialista comenzaron con un «buen acuerdo» de retos y plantillas y se atajó de forma «urgente» la normativa de interinidad pero desde 2016 «las negociaciones están atascadas y apenas se ha avanzado en ningún aspecto relevante» respecto a las condiciones laborales del personal docente.

El informe se centra en tres aspectos, las retribuciones, la jornada lectiva y la estabilidad laboral y en los tres aspectos Aragón es una de las comunidades que está «en último lugar» y en el conjunto de los tres está «siempre en último lugar», de ahí que el titular del informe sea «el profesorado peor tratado de España».

Los parámetros tomados para analizar las retribuciones de los docentes son los salarios medios de toda España con una media entre 0 y 3 sexenios, es decir aquellos que tienen menos de 21 años de antigüedad, y Aragón está a la cola tanto en el cuerpo de maestros, como de Secundaria o FP. Los salarios anuales son la suma de las retribuciones básicas y las complementarias, siendo las primeras «iguales en toda España» y de las segundas es de donde parten las diferencias, según ha explicado Caudevilla. De hecho, un maestro en Euskadi cobra un 13,3% (343 euros al mes en 12 pagas) más que en Aragón, que es de algo menos de 31.000 euros; y un profesor de Secundaria, un 16% más (5.500 euros al año o 446 en doce pagas) o sea 40.300 aproximadamente frente a 34.700. En Cantabria, por ejemplo, la diferencia es del 8% en infantil y el 7% en Secundaria.

Esto se debe, como señala el informe a las retribuciones complementarias. En Madrid, por ejemplo, hay un «complemento por bilingüismo o por tutoría», que en Aragón no se dan y la situación «no parece que vaya a cambiar a corto o medio plazo». En Canarias o Baleares es por insularidad o en Ceuta y Melilla por residencia.

63 personas han abandonado la docencia en un año Un total de 63 personas «han abandonado el cuerpo docente» en el último año, contó ayer el secretario general de CCOO Enseñanza. Todos ellos «han dejado de dar clase para dedicarse a otra cosa» aunque «no sabemos a qué», ha precisado. Preguntados si son muchos los profesores que abandonan la comunidad para trasladarse a otra con mejores condiciones, ha señalado que «en el concurso de traslado cada dos años hay gente que viene o gente que se va, unos 25 o 30, pero «no se pregunta el por qué vienen o por qué se van». De hecho, ha contado que hubo «una oleada» que vino a Aragón cuando «el proceso que abrió Cataluña» y se deduce que fue por eso pero «tampoco existe una confirmación».

También se está a la cola en cuanto a horas lectivas, ya que «somos los más perjudicados», en este caso los que más horas lectivas contabilizan, según ha dicho Esmeralda Gómez. Por un decreto de 2012, en Secundaria se pasó de 18 a 21 horas; y en la ley de 4/2019 no se obligaba pero «se recomendaba» para Secundaria, FP y Bachiller 18 horas y 23 para Infantil, Primaria y Educación Especial. Al ser solo «una recomendación», en Aragón se mantiene las 25 horas en los primeros años de la educación obligatoria y las 20 en secundaria», siendo que por ejemplo en Secundaria, en La Rioja, Navarra o la Comunidad Valenciana son 18 y Cataluña 19; y en Primaria, 23 y 24, respectivamente. En la comunidad se mantienen pero no existe un complemento salarial como sí en otras comunidades, lo que supone una «consolidación de los recortes».

Desde CCOO destacaron que de las regiones que se mantienen con más horas lectivas solo Aragón y Castilla-La Mancha «están gobernadas por el PSOE», ya que las otras son Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla, ha precisado Gómez. En este sentido, ha señalado que la jornada lectiva «no es solo dar clase», ya que los profesores tienen «además que prepararlas, corregir exámenes o atender a las familias».

Según el informe de CCOO, la inestabilidad es «un problema» que opera no solo en las condiciones laborales sin o que perpetúa la precariedad afectando «a la calidad de vida y al trabajo de los docentes». Desde 2017 tras dos acuerdos con el Gobierno del PP nacional y «una ley que hay que desarrollar» se pretende llegar al 8% de interinidad de la plantilla. El avance en Aragón no ha sido tal. De hecho, en 2017 había 13.935 plazas de profesores, de los que 5.661 eran interinos, o sea, el 40,62%. Desde entonces, la plantilla ha aumentado en casi 1.400 plazas mientras que han dejado el puesto de trabajo por jubilación u otro motivo, 2.073 personas, por lo que la tasa solo se ha rebajado al 40,29%. Para lograr el objetivo del 8% se tendrían que haber convocado casi 8.000 plazas a oposición, pero no han llegado a 3.000. La interinidad en Galicia, la más baja, es del 5,2%, Andalucía, el 13 y Madrid, el 14,3%.

El sindicato presentará próximamente el informe a la comunidad educativa y también a los diversos grupos políticos de las Cortes, y de momento desconocen si lo harán al consejero de Educación, Felipe Faci, o al presidente Lambán porque «no sabemos si tendrá repercusiones».