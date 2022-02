Tomás Guitarte, diputado por Teruel Existe, fue uno de los rostros visibles de la España Vaciada en la campaña electoral de Castilla y León, donde se constató la fuerza de los movimientos sociales y la dificultad del proyecto en circunscripciones con menos arraigo.

¿Cómo valora el resultado de la España Vaciada en Castilla y León?

Es positivo, porque el objetivo era entrar en las Cortes. Se consiguió a través de Soria ¡Ya! con una fuerza inusitada. No recuerdo esos porcentajes de voto a una formación política: el 50% de una ciudad y en el conjunto de la provincia, más del 40%. Esos resultados refuerzan lo que planteamos: que puede haber proyectos transversales que sean asumidos por todos. La sociedad está por que este problema se solucione.

Las plataformas de la España Vaciada en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid no obtuvieron escaño. ¿No es un fracaso?

No. Las elecciones se convocaron de forma anticipada, y uno de los motivos fue para pillarnos con el pie cambiado. Nuestra decisión de concurrir como España Vaciada se tomó en septiembre, y en ese tiempo formamos candidaturas en cuatro provincias más, pero no con el arraigo que tiene la reivindicación en Soria. Soria ¡Ya! tiene 21 años, casi como Teruel Existe. De hecho, la España Vaciada es un movimiento que surge por acuerdo entre Soria ¡Ya! y Teruel Existe para ampliar los ámbitos territoriales de nuestras propuestas. Así se convocó la manifestación del 31 de marzo de 2019 en Madrid hasta llegar a las 160 plataformas que están ahora en la España Vaciada en 29 provincias. Lo más importante para nosotros es el movimiento ciudadano. Por eso, no lo entendemos como un fracaso porque el objetivo era entrar en las Cortes y es un proyecto de largo recorrido. En Burgos sacamos 10.000 votos con apenas 15 días para presentar el proyecto.

"Hemos comprobado que el mensaje de Teruel Existe ya cala en todo Aragón"

Con estos resultados, ¿teme que el mensaje de Teruel Existe solo cale en la provincia, y naufrague en Zaragoza y Huesca?

No, porque tenemos comprobado que ha calado ya. Donde más fuertes somos es en Aragón por las simpatías de Teruel Existe en Huesca y Zaragoza. En el contexto general de la España Vaciada se acordó concurrir a las elecciones, y en Aragón lo intentaremos también. Si queremos que haya unos resultados como los de Teruel, debemos implicarnos en el tejido social del resto de la comunidad, y en ello estamos. Lamentablemente, Aragón es la comunidad autónoma más desequilibrada internamente y debemos ser capaces de liderar el proceso de reequilibrio territorial. Si no, estamos creando una gran cabeza sin cuerpo. Es importante que en Aragón haya ciudades medias en un territorio tan vasto como este.

Hace meses que decidieron ir a las elecciones autonómicas, ¿concurrirán en los principales ayuntamientos, como Huesca y Zaragoza?

Tenemos el acuerdo general de ir a todas las elecciones como parte de la España Vaciada. Pero formalmente, cada plataforma provincial, es decir, cada circunscripción electoral, tiene que decidir. Estamos todavía pendientes de ratificar por parte de las plataformas zaragozanas y oscenses si concurrirán. Y queda por decidir cómo, si con Aragón Existe o como una agrupación de electores.

"Las plataformas de Zaragoza y Huesca decidirán cómo y si se presentan en los ayuntamientos"

¿Y en las municipales?

La comunidad autónoma es muy importante para nosotros porque gestiona el 70% de las políticas de bienestar social. Pero el voto municipal nos preocupa porque decide tres instituciones, el ayuntamiento, las comarcas y las diputaciones. Y son ámbitos en los que queremos estar en la toma de decisiones. Nos presentaremos donde tengamos capacidad para hacerlo. Eso será más fácil en Teruel, sus pueblos grandes, y a algunos pequeñitos llegaremos también. En muchos pueblos los alcaldes trabajan por convicción y no tanto por las siglas. Y lo que queremos hacer es reforzarles, porque para nosotros no hay pueblo pequeño. Nuestro objetivo es que todos puedan sobrevivir. El objetivo de cambiar las grandes políticas es que sobrevivan los pueblos pequeños.

Hace tiempo que hay políticos trabajando en revertir la despoblación...

Queremos que el equilibrio territorial sea algo más que una palabra, que todos los territorios tengan una mínima oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Si nosotros hemos logrado algo es que en España haya una asunción teórica de que esto es un problema real, grave, que hay que resolver. Pero de asumirlo teóricamente a que se tomen las medidas para resolverlo hay un paso decisivo y por eso decimos que hace falta que estemos ahí. Lo que ha sucedido con la despoblación no es un designio divino ni algo inexorable; es un proceso consecuencia de una política equivocada desde hace décadas. Para ello hay que romper inercias. Por ejemplo, cuando las compañías telefónicas no quieren expandir la banda ancha por el medio rural, hay que insistir porque la única forma de cerrar la brecha es empezar por el que está más atrás.

¿Se presentarán en el Ayuntamiento de Zaragoza y de Huesca?

No está decidido. El planteamiento global es presentarnos, pero ahora estamos pensando en la provincia de Teruel. Las decisiones de Huesca y Zaragoza las tomarán sus plataformas.

En Castilla y León, ¿qué disposición tienen a apoyar a Fernández Mañueco?

Lo tienen que decidir los componentes de Soria ¡Ya!. El criterio de la España Vaciada, como fuerza transversal, es apoyar la gobernabilidad que sea posible. No nos interesa la inestabilidad. En Castilla y León no sé si sería suficiente con nuestro apoyo porque los números no dan, pero la voluntad es contribuir a la estabilidad.

¿Una línea roja sería que no esté Vox en el Gobierno?

Siempre hemos dicho que podemos hablar con todo el mundo, pero pactar solo con quienes respetan la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si alguien no se siente a gusto en ese marco, es difícil llegar a acuerdos.

¿Qué le parece que Abascal dijera que pondría las peticiones de la España Vaciada en la mesa de negociación del Gobierno?

Un intento de apropiación de un mensaje que han visto que ha calado en la sociedad. Inmediatamente se ve que es muy superficial, una mera campaña de márketing. No tienen conocimiento de la problemática del medio rural y se basan en estereotipos. Lo que nosotros pedimos es un pacto de Estado para cambiar desde la raíz las políticas, porque la solución va más allá de una legislatura; durará varias décadas.

Insisten en el pacto global.

Nos referimos al caso alemán y cómo logró el reequilibrio territorial en el proceso de unificación de las dos Alemanias, con un país desarrollado y uno en infradesarrollo. Hicieron un pacto de solidaridad y durante 30 años han destinado entre el 5-7% de sus ingresos a procurar el equilibrio territorial. Eso planteamos para España. Aquí no tenemos dos países, pero sí una España con dos realidades, la que ha sido objeto de desarrollo y la que quedó al servicio de ésta. Las regiones que aportaron las materias primas, los recursos y la mano de obra, frente a la España desarrollada. Y también es factible equilibrarlas. No hay ningún país europeo donde los desequilibrios territoriales sean tan grandes como en España.

El presidente aragonés, Javier Lambán, pone a Teruel como ejemplo de desarrollo y oportunidades. Dijo que quiere reunirse con ustedes. ¿Han hablado?

No, Javier Lambán no nos ha llamado. También pensamos que es un poco de cara a la galería. Tenemos pedida formalmente una reunión con él desde el día siguiente de salir elegido diputado. La política del Gobierno de Aragón ha sido no asumir que había una nueva fuerza política que era la más votada en Teruel. Este supuesto cambio de rumbo lo vemos como una operación de márketing. Tampoco es que la conversación nos interese para nada que no sea abordar los problemas concretos. Respecto a que Teruel va muy bien, el propio INE prevé que la despoblación va a seguir bajando, que perdemos unos 1.000 habitantes por año. Obviamente se han hecho cosas y hay que reconocerlo. Pero la realidad es tozuda y a lo mejor no se han hecho las suficientes o no se ha acertado. Teruel son 15.000 km2, casi el doble del País Vasco. Requiere mucha más atención e inversión. A veces nos da la impresión de que Aragón es tan grande que le viene grande al propio Gobierno de Aragón, que centra sus esfuerzos en unas áreas concretas y se olvida del resto. Pero el resto necesita atención.

"Lambán no nos ha llamado; creo que lo dijo de cara a la galería. Con Azcón ya hemos hablado"

Probablemente dentro de año y medio tengan que hablar con Lambán y negociar la formación de Gobierno en Aragón. ¿Lo harán?

Nosotros hablamos con todo el mundo. Todo lo que hemos presentado en el Congreso ha salido aprobado por un bloque y otro. Pero no queremos hacer política ficción. Estamos aquí porque hay un problema y seguiremos mientras no se corrija. Además, este es el momento de hacerlo porque ahora tenemos los fondos europeos. Por ejemplo, con la pandemia se ha visto que hace falta industria para según qué tipo de suministros. Si la inversión se hace en la España despoblada, con la misma inversión se consiguen dos objetivos, industrializar y trabajar por el reequilibrio.

¿Ha hablado con Jorge Azcón desde que fue elegido presidente del PP de Aragón?

Hemos hablado con todos los grupos políticos salvo con el PSOE de Lambán. Jorge Azcón se puso en contacto conmigo para hablar, pero no en una reunión formal.

En cualquier caso, Teruel Existe no tendría una disposición previa a apoyar al PSOE o al PP en unas futuras elecciones autonómicas…

No, ninguna. Hablamos con todos y no podemos hacer elucubraciones. El voto es de los ciudadanos. Nosotros lo único que decimos es que nuestra apuesta es garantizar la estabilidad de los Gobiernos.

¿Han contactado con críticos del PAR o con personas que antes militaban en Cs?

Se ha puesto en contacto con nosotros mucha gente. No solo en Teruel, sino en Aragón y el conjunto de España. Nosotros lo que tenemos es un proyecto transversal al que está llamado todo aquel que sea capaz de dejar en segundo término su opción partidista y caminar en la solución de un problema.

"Quien se incorpore lo hará a título individual. Siempre en Teruel Existe ha habido personas que han participado en partidos políticos. No le vamos a pedir a nadie una pureza de sangre"

O sea, sí podría haber en sus listas ex cargos del PAR o de Ciudadanos…

Podría incorporarse gente de otros partidos siempre que asuma el objetivo por el que luchamos. Este fin puede ser compartido por personas que antes militaron en otras formaciones, pero lo único que pedimos es que las opciones partidistas se queden en segundo plano. Quien se incorpore lo hará a título individual. Siempre en Teruel Existe ha habido personas que han participado en partidos políticos. No le vamos a pedir a nadie una pureza de sangre, lo que queremos es que se comparta el objetivo.

¿Ha decidido si optará a la Presidencia del Gobierno de Aragón o al Congreso?

No está decidido y no lo decidiré yo. Donde digan los compañeros que debo estar, iré. Lo fundamental no son las personas, sino el movimiento ciudadano.