A tan solo 200 kilómetros al sur de Kiev, la capital de Ucrania, una bandera aragonesa ondea en un parque de la localidad de Uman al que da nombre, de manera parcial, la comunidad de Aragón. La segunda parte de esa nomenclatura corresponde al responsable de este singular hecho: Carlos García Lahoz.

Este escultor zaragozano lleva desde 2013 con un pie en cada sitio, promocionando el arte ucraniano y aragonés en los dos países. Aquí el ucraniano; allí el aragonés. En ocasiones contra viento y marea y siempre sacándose él mismo las castañas del fuego.

“Después de 21 años dedicado al negocio de la importación y exportación de pescado, decidí dejarlo en 2010, con 40 años. Quería un cambio”, contextualiza en conversación con este periódico. El salto, en realidad, no fue al vacío. De manera autodidacta, había aprendido a trabajar el hierro en talleres de instalación de metales y ya había logrado vender alguna escultura, entre ellas, en Mercazaragoza, compaginándolo con su trabajo principal. “Poco a poco te va comiendo más tiempo hasta que le dedicas todo el que tienes”. Y, gracias a ello, su teléfono sonó.

Así comenzó su aventura ucraniana. Con viajes autofinanciados en los que logró exponer su arte en Kiev en el Museo de Arte Moderno, en la Academia de Bellas Artes o en el Museo de la Universidad Nacional de la Tecnología y Diseño de Kiev. Guarda un especial recuerdo de esta última. “La inauguración fue en plena revolución de Maidán (2013), con 25 grados bajo cero y aún así acudieron unas 200 personas”.

Desde ese momento, todo comenzó a fluir. “Cada año he llevado a la sala del Centro Cívico Delicias la exposición de un artista ucraniano, sin cobrar nada y siendo yo el comisario. Así, me he convertido en un promotor del arte ucraniano en España como parte de un proyecto cultural Ucrania-España (y Aragón) y viceversa”, relata.

Gracias a esta promoción, ha ido logrando los contactos necesarios y tejiendo alianzas con museos para abrirse camino en el país del este de Europa, llevando proyectos que trascienden al mundo de la escultura y que toman forma también de un festival de cortometrajes. Aunque matiza: “Cada año, hasta la pandemia, solía pasar allí 3 meses entre otoño y primavera. Si no haces eso es imposible”.

Parque Aragón Carlos García Lahoz

En 2018, García Lahoz recibió una oferta que no pudo rechazar. El alcalde de la ciudad de Uman, de algo más de 82.000 habitantes según las últimas estadísticas, le propuso poner su nombre a un parque de la localidad y dedicarlo a su obra. Finalmente se llamó parque Aragón Carlos García Lahoz. La inauguración formal se produjo el 5 de octubre de 2018 con una escultura suya titulada ‘Instinto maternal’, presente también en otras 8 ciudades de todo el mundo.

“En ese parque está la bandera de Aragón, pero no hay financiación ni apoyo de las instituciones aragonesas a la iniciativa. En su momento hicieron un protocolo de colaboración con el ayuntamiento, pero quedó en nada. Es una pena que te cedan un espacio así y que no se aproveche. Creo que no hay muchos parques que lleven el nombre de Aragón fuera de la comunidad”, lamenta con un tono de amargura.

En su lugar, el escultor relata que ha tenido que sostener ese “compromiso” por su cuenta, promocionando el arte aragonés y utilizándolo como uno de los emplazamientos para proyectar el festival de cine. Es en ese lugar donde, además, Francisco de Goya, Luis Buñuel, Víctor Ullate o el mudéjar aragonés tienen su conmemoración en forma de placa como grandes referentes del arte de Aragón. “Es mi forma de colaborar con la institución cultural de la ciudad”.

Un futuro en suspense

En este 2022, España y Ucrania conmemorarán el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas y Carlos García Lahoz funciona como nexo de unión entre ambos países para realizar la propuesta artística. “Es algo que llevo haciendo desde hace tiempo con mis proyectos, entre ellos Almas gemelas, que es un diálogo entre Goya y Tarás Shevchenko, un icono ucraniano del arte”, aclara.

Sin embargo, el reciente estallido de la guerra con Rusia ha paralizado la celebración en la parte ucraniana, prevista para primavera. Sí se conmemorará en Madrid y en el municipio de Alcorcón en octubre y, según expresa, su deseo es que se haga también en Zaragoza, aunque todavía no ha llegado a ningún acuerdo con los responsables de las instituciones para que recale aquí esta exposición internacional. “Es necesario encontrar a gente que tenga voluntad, que quiera comprometerse y sacar adelante un proyecto de estas características y de momento no se da”.

Las tinieblas del conflicto lo tiñen todo y el escultor aragonés ya relativiza el impacto que puede sufrir en el terreno personal. “Tendría que buscar más proyectos en España, pero también hay otros países donde tengo proyectos o que es posible que salgan más adelante como Dinamarca, Noruega o Pakistán”. Y concluye con una reflexión sobre la crisis que vive Ucrania pero que es extrapolable a cualquier momento: “La parte cultural siempre está en crisis, porque las prioridades nunca son el arte y la cultura”.