¿Qué conclusión saca de la semana más crítica del PP?

Pues que estamos más preparados de los que estábamos hace una semana para llegar a la Moncloa.

¿Cree que los militantes han entendido este proceso que ha fracturado su partido?

No es que lo hayan entendido, sino que lo han pedido. Una de las cosas que permanentemente escuché de los presidentes del PP es que, al igual que yo iba con un mandato de Aragón, ellos iban con un mandato de sus comunidades. Este proceso ha servido para que todos nos preocupáramos de hablar no solo con los más cercanos, sino con los presidentes provinciales, los autonómicos, los afiliados, el partido... Es evidente que no solo lo han entendido sino que lo que pedían era que se produjera un cambio a través de un congreso.

Antes de eso hubo acusaciones de espionajes, la comisión del hermano de Ayuso o críticas furibundas de doble dirección. ¿También han entendido eso los simpatizantes populares?

Lo que han hecho ha sido pedir un cambio, por lo tanto lo han entendido. Pero es que, además, es un cambio a mejor. También quiero dejar clara una cosa que dije en esa reunión de presidentes regionales: los reproches no van a ayudar y yo no voy a hacerlos porque no van a formar parte de la solución. Lo que quiero es mirar hacia el futuro buscando la unión del partido. No ayuda, aún menos en el momento actual, puedo garantizar que ni los he hecho ni los voy a hacer.

En los primeros momentos tras el estallido de la crisis, escribió un tuit de fidelidad a Casado. Todo cambió cuatro días después ¿En qué momento decidió que había que cambiar de vía?

Los acontecimientos se fueron sucediendo, no hubo un momento determinado sino un proceso. Es evidente que, en lo que respecta a Aragón, hubo un momento decisivo que fue la reunión del comité de dirección del partido. Ese era el lugar donde teníamos que escuchar a todos los compañeros y consensuar la posición de Aragón, la que íbamos a explicar en Madrid. Era muy importante que la posición del partido en Aragón fuese unánime.

¿Hubo conversaciones ya entre los barones en esas primeras horas tras el estallido en Madrid?

No. Cuando el viernes di una rueda de prensa en Jaca, di mi opinión. Lo que pasa es que luego esa opinión coincidió en general, y coincidió con la del presidente Feijóo. Pero yo no había hablado con él, ni sabía en ese momento que esa tarde iba a haber una reunión entre la presidenta de Madrid y el presidente Casado. Hablé de diálogo, dije lo que dije porque me pareció lo más sensato.

Después sí llegaron decenas de llamadas, con la alcaldía de Madrid, con presidentes y dirigentes varios. ¿Cómo se fue formando ese núcleo aparentemente organizado?

–Lo que había era un ánimo constructivo organizado. Es cierto que mantuve muchas conversaciones con distintos dirigentes territoriales y todos nos trasladábamos el mismo mensaje: ‘Hay que solucionar esto’. Ese ánimo es fruto fundamentalmente de la responsabilidad del momento y de la complicación que vivíamos. La responsabilidad era con todos los españoles, con la democracia. Una democracia funciona con un Gobierno que se sustenta sobre un partido y una oposición que se sustenta sobre otro. Y los dos tienen que funcionar.