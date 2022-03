La invasión de Ucrania por parte de Rusia ya tiene efectos colaterales en Aragón. Más allá del conflicto puro y duro o de la solidaridad con el pueblo ucraniano, la economía empieza a prepararse ante la posible escasez de algunos productos. De hecho, los supermercados aragoneses y del resto del país han comenzado a limitar la venta de aceite de girasol, un producto elaborado a partir de unas semillas que en su mayoría proceden de Ucrania.

Mercadona es uno de esos supermercados, que desde el sábado anuncia a sus clientes que solo podían adquirir un máximo de cinco litros del producto, bien con cinco botellas de un litro o una garrafa de cinco. Pero no es el único, ya que Vegalsa-Eroski también ha anunciado la misma medida. Y es que Ucrania está considerado el ‘granero de Europa’ y para España supone el segundo mayor proveedor de semillas como el maíz, el girasol o el trigo.

Este lunes es festivo en la capital aragonesa, pero en los supermercados del resto de Aragón sí que se podían ver los carteles y en muchos casos, estanterías vacías, sobre todo de aceite de girasol.

“Sí que se ha notado un incremento de compra de aceite de semillas y de girasol, por lo que se decidió limitar la venta a cinco litros”, han asegurado esta mañana a este diario fuentes de Mercadona. ¿El motivo? “Garantizar el suministro”, han remarcado, ya que salvo en algún momento concreto no parece ser que vaya a haber desabastecimiento, aseguran desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a casi 20.000 tiendas en toda España y dan empleo a más de 250.000 trabajadores. Y sobre todo, hacen hincapié en dar un mensaje de "tranquilidad" porque "hay alternativas".

La asociación, de hecho, lanzó un comunicado el pasado viernes reconociendo esa limitación debido a un “comportamiento atípico del consumidor” en los últimos días. En él se señalaba que esa “demanda anómala” solo afecta a un número muy limitado de productos relacionados con el aceite de girasol procedente de Ucrania”, añadiendo además que “existen alternativas tanto de origen como de producto”.

Explican que España es el “primer productor mundial en varias de las familias de productos que componen las categorías de grasas vegetales”, que la cadena alimentaria española tiene “suficiente capacidad para proveer al mercado de dichos productos”. Para terminar, concluían afirmando que las instituciones europeas, el Gobierno y los sectores afectados “están tomando medidas para paliar esta situación”.

Con estas limitaciones se espera que no se propague un efecto como el que ocurrió al comienzo de la pandemia del covid, con el papel higiénico. Desde Velgasa-Eroski, han explicado a Faro de Vigo, diario del mismo grupo que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que “a día de hoy” no existe un problema de desabastecimiento, pero también reconocen que a diferencia de los periodos de confinamiento, la hostelería, consumidora intensiva de este producto está abierta sin restricciones.