El seguimiento del paro del transporte iniciado el pasado lunes está siendo minoritario en Aragón. Sin embargo, los efectos de la protesta son cada vez mas perceptibles en algunas industrias y polos logísticos por los problemas que se están dando en otros puntos de España, sobre todo en Andalucía. En Mercazaragoza, la gran despensa de productos frescos de la comunidad y el valle del Ebro, empiezan a notarse las primeras consecuencias, aunque la situación no es por ahora preocupante y se descarta que haya desabastecimiento en estos momentos, según varios empresarios mayoristas consultados por este diario. No obstante, advirtieron que la falta de producto será patente en los próximos días si continúa la protesta y no se garantiza el transporte por carretera de todos los productos hortofrutícolas.

«Ha empezado a escasear la judía verde y la fresa, pero por ahora no hay desabastecimiento de nada», aseguró Pedro Sanz, que se dedica a la venta mayorista de frutas y verduras y tiene un puesto en Mercazaragoza. «A decir verdad, puede faltar alguna variedad de tomate o lechuga, pero hay otras 25 o 40 disponibles de cada cosa», precisó. Aún así, subrayó que los efectos del paro son claros en los últimos días: «Sí se nota, desde el lunes entran cada vez menos mercancías. De algunos productos, prácticamente nada». La situación más acuciante se da en la parte hortofrutícola, la más importante del mercado de abastos de la capital aragonesa. «El mayor problema está en Almería. Los piquetes no dejan sacar carga», señaló Carlos Falcón, propietario de la empresa transportista Desmeza, que trae al Merca producto de Levante y el sur de España. «Hemos tenido que parar», señaló, aunque dijo que «sigue entrando género que viene de Madrid y Barcelona, que están abastecidos», añadió. Tirando de aprovisionamientos Con todo, los mayoristas han podido seguir sirviendo al comercio minoristas con cierta normalidad gracias a los aprovisionamientos realizados en las fechas previas al paro. «Todos tenemos cámaras y almacenaje y hemos hecho acopio», apuntó Sanz. Estas reservas han sido hasta ahora suficientes, pero han empezado a mermarse, lo que podría provocar la falta de alguno productos frescos si el paro continúa. Desde Mercazaragoza aseguraron que ha habido piquetes informativos a las puertas del complejo en las tres noches que han transcurrido desde el inicio del paro, pero «no ha existido ningún problema para que la actividad se desarrolle con normalidad». «La circulación de los camiones ha sido fluida y en este momento no hay problemas de desabastecimiento», recalcaron. Efectivos de la Policía Nacional vigilan y custodian los accesos al complejo logístico agroalimentario para garantiza la libre circulación de mercancías, sin que por ahora haya sido necesaria su intervención. La gran patronal CEOE pidió este miércoles a la Administración una actuación "urgente", tanto para amortiguar el impacto de los precios en el sector del transporte, como para evitar que las protestas corten los suministros. Desde la entidad presidida por Antonio Garamendi han calificado de "actos violentos y antidemocráticos" algunos de los piquetes realizados por los manifestantes en los últimos días. "Esta situación no hace sino empeorar las dificultades por las que pasan las empresas españolas en general, y el transporte y la logística en particular, derivadas del incremento desbocado de los costes energéticos agravados tras el inicio del conflicto bélico de Ucrania", afirma CEOE en un comunicado.