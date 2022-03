El Grupo MLN fue pionero al firmar con la Universidad de Zaragoza en el año 2005 el primer convenio de colaboración que dio lugar a la Cátedra Mariano López Navarro de Obra Civil y Edificación, siendo una de las primeras cátedras de empresa de la Universidad de Zaragoza.

El Grupo MLN tiene como actividades principales la ejecución de obra civil y edificación, la promoción inmobiliaria y la fabricación y suministro de áridos, hormigones, aglomerados asfálticos y mezclas bituminosas. En los últimos años, ha diversificado su actividad en otros campos como la gestión de estacionamientos, depuradoras, instalaciones de energías renovables y de depósitos de residuos.

Los principales ejes de trabajo de la cátedra son: buscar la excelencia docente, potenciar la investigación aplicada y llevar la transferencia de conocimiento de la universidad hacia las empresas e instituciones en los ámbitos de la ingeniería de obra civil y la edificación, conectando a estos sectores con la sociedad.

Docencia e investigación

Fruto de este compromiso con la excelencia docente se potencia la visita de obras e instalaciones del grupo y se establecen premios a los Trabajos Fin de Grado y Máster. Este curso pasado el premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster ha sido otorgado a Francisco Luño Salvador, de la Universidad de Zaragoza, por su trabajo Technoeconomic assessment of a plant for the production of synthetic natural gas from biogas; mientras que el premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado ha recaído en María López-Blanco Navarro, de la Universidad de Zaragoza, por su trabajo Nuevos catalizadores bifuncionales para la producción de gas natural sintético: Síntesis, optimización y caracterización.

Un elemento clave y vertebrador de la cátedra es apoyar la excelencia en la investigación aplicada, se ha seguido con contactos con importantes grupos de investigación aplicada en los ámbitos propios del grupo como son hormigones de ultra alta resistencia, impresión 3D, técnicas de mantenimiento de carreteras, aprovechamiento de residuos para bases y sub-bases, mantenimiento de infraestructuras, puentes, túneles, laderas, etc., realizando una jornada de trabajo en las instalaciones del Grupo MLN en Bárboles (Zaragoza) con representantes de Building Tecnhologies de Tecnalia.

Próximas jornadas

La transferencia de conocimiento es uno de los pilares de desarrollo de la cátedra, por ello para este año 2022 se han previsto dos jornadas con una guía común, la Agenda 2030, que permitan congregar a las empresas e instituciones más importantes de Aragón. La primera jornada está prevista para antes del verano y está titulada Sistemas inteligentes de estacionamiento en Smart Cities, un paso hacia la Agenda 2030.

El desarrollo de sistemas inteligentes de estacionamiento es una de las iniciativas que permiten impulsar el desarrollo de las llamadas ciudades inteligentes y por la que deben apostar los municipios. Este tipo de iniciativas permiten a los ayuntamientos poner en marcha proyectos de smart city a pequeña escala. La jornada constará de cuatro ponencias en las que se abordarán desde diferentes puntos de vista las soluciones más avanzadas.

La segunda jornada, prevista para después del verano, tratará sobre El sector de la construcción e infraestructuras ante la Agenda 2030: objetivos y acciones. Con ella, a través de varias ponencias, se pretende dar a conocer los objetivos y acciones a realizar para alcanzar las metas de desarrollo por parte de las empresas, las instituciones públicas y los grupos de investigación.