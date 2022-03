el Comité Olímpico Español (COE) tiene previsto presentar este lunes el informe técnico de la candidatura de Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. La decisión está tomada desde la semana pasada, cuando tres de las partes entendieron que el acuerdo era total y que el proyecto olímpico español «sería imparable». Así lo dijo públicamente el presidente del COE, Alejandro Blanco. La impaciencia triunfalista, tanto de los catalanes como del comité, les llevó a filtrar abiertamente que el asunto estaba zanjado, con los deportes, las pruebas y las sedes decididas. Apareció rápido Aragón para demostrar que estaban lejos de la realidad, donde siguen pese a la insistencia del COE en hacer público mañana mismo un informe técnico con el que el Ejecutivo aragonés no está de acuerdo al no haberse tomado en cuenta las condiciones que remitieron al comité, que suavemente llamaron «sugerencias».Al parecer, en el acuerdo filtrado Aragón y Cataluña se repartirían las pruebas de hielo, que son las que más audiencia generan: el hockey iría al Sant Jordi de Barcelona y el patinaje y el curling, a Zaragoza y Jaca.

Además, el Pirineo aragonés albergaría el biatlón y el esquí de fondo, mientras que el catalán acogería las pruebas de esquí alpino, esquí de montaña, snowboard y freestyle. Para el resto de pruebas se exploró la posibilidad de realizarlas Andorra, los Alpes franceses y suizos, aunque la prioridad sigue siendo trabajar con Sarajevo como subsede, algo que Alejandro ve complicado por la distancia y los costes.

Sin embargo, Aragón no está conforme en ese reparto y ayer Javier Lambán tuvo una conversación directa con Alejandro Blanco para explicarle que el acuerdo técnico deslizado no existe porque su Ejecutivo no ha aceptado esas condiciones ni en cuanto a sedes ni en cuanto a pruebas.

El caso es que Aragón, tras la última reunión del comité técnico el martes de la semana pasada, remitió diferentes sugerencias al COE. Grosso modo, se trataría de que Aragón tuviera dos sedes en la nieve como Cataluña, que cuenta con La Molina y Baqueira Beret, y de que todo el deporte de hielo, incluido el hockey, se celebrase en Aragón. El COE accedió en un principio, pero la conformidad de la parte catalana no está incluida a tenor del dosier filtrado también por la Generalitat.

En Aragón se entiende que no tiene por qué haber tanta prisa por cerrar la comisión sin que quede bien claro cómo queda el reparto de disciplinas, sedes y pistas con exactitud.

Desde el Gobierno autonómico se explica que se sigue «valorando el trabajo de Alejandro Blanco», pero no quieren «que se precipiten las decisiones», por lo que han solicitado «seguir las conversaciones» e insistir en el modelo de Juegos Olímpicos que se quiere desde la comunidad. En resumen, «no está todo atado y preferimos no dar el visto bueno hasta que se disipen todas las dudas y haya claridad total».

La consulta de la Generalitat se convocará la próxima semana La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, anunció ayer que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, firmará la próxima semana el decreto de convocatoria de la consulta sobre la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. La portavoz no concretó, no obstante, en qué comarcas se llevará a cabo la consulta y si se ampliará al Berguedà, Solsonès y Ripollès. Tampoco quiso analizar las discrepancias con Aragón, que ha negado la existencia de un acuerdo.

La DGA apuesta decididamente por los Juegos de 2030, pero solo la apoyará si es de igual a igual y equilibrada en todos los aspectos. A fecha de hoy no hay ninguna garantía de que la candidatura se vaya a plantear en esos términos. Es decir, que en tanto no estén claros todos los aspectos de la candidatura, Aragón no dará su visto bueno. «La desconfianza respecto a todos los demás interlocutores es absoluta», esgrimieron desde el Ejecutivo.

No es de extrañar. Ayer mismo, la portavoz del Govern manifestó que se trata de «una buena propuesta» (la filtrada) que «confirma que las pruebas reinas se harán en el Pirineo catalán» y el hockey hielo en Barcelona.